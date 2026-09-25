Kars'ın Selim ilçesine bağlı Karakale köyünde arıcılık yapan Ayhan Aydın, sabah saatlerinde arı kovanlarında hasar oluştuğunu fark etti. Kovanlardan birinin devrilmiş olduğunu gören Aydın, bölgede bulunan güvenlik kamerasının kayıtlarını kontrol etti.
Kayıtlarda, gece saatlerinde bölgeye gelen bozayının doğrudan kovana yöneldiği görüldü. Kovananı deviren ayı, içerisindeki bala ulaştı ve bir süre kovanın başında kaldı.
Balın büyük bölümünü tüketen bozayı, daha sonra ağır adımlarla bölgeden uzaklaştı. Görüntülerde, ayının kovanın başındaki ziyafetinin ardından sakin şekilde alandan ayrılması dikkat çekti.