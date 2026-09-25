Kaynak: İHA

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi’ne gelen esnaf, sabah saatlerinde başıboş dolaşan 9 keçiyle karşılaştı.

Hayvanların çevrede dolaştığını gören esnaf, keçileri bir araya getirerek güvenli bir alanda bekletmeye başladı. Keçilerin sahibine henüz ulaşılamazken, esnaf hayvanları almak üzere sahibinin kendilerine ulaşmasını bekliyor.

Keçileri bulan esnaf Ahmet Gökpur, hayvanların yıkılan bir iş yerinin içerisindeki inşaat alanında tutulduğunu söyledi.

Gökpur, “9 keçi sahipsiz olduğu için yıkılan bir iş yeri içindeki inşaat alanında hayvanları bekletiyoruz. Keçilerin sahiplerini bekliyoruz. Sabah saat 07.00’den bu yana bekliyoruz” dedi.

Keçilerin karşı sokaktan gelerek bölgede dolaştığını belirten Gökpur, esnaf ve güvenlik görevlisinin hayvanların başında beklediğini ifade etti. Gökpur ayrıca ilgili kurumları aradıklarını ancak henüz bölgeye gelen olmadığını söyledi.