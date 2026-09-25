Biran Damla Yılmaz hapis cezası aldı

Sanatçı tarafı ise daha önce yaptıkları duyurularda, Almanya makamlarınca verilmiş herhangi bir arama veya adli karar bulunmadığını dile getirmişti. Yılmaz’ın hukuki temsilcisi, eski partner Abdurrahman Aydın hakkında koruma kararı aldırıldığını, ek olarak ısrarlı takip ve tehdit gerekçeleriyle şikâyetçi olunduğunu bildirmişti.