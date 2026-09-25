Ekranların tanınan yüzlerinden Biran Damla Yılmaz, geçmişte Almanya’da bulunduğu yıllara dair yeni bir iddayla basının odağında.
Biran Damla Yılmaz hapis cezası aldı
Almanya günlerine ilişkin sahte evrak iddiasıyla gündeme gelen Biran Damla Yılmaz, bu kez hukuki bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. Ünlü oyuncunun, yaptırdığı estetik uygulamaların 285 bin euro tutan bedelini ödememesi sebebiyle hapis cezasına mahkûm edildiği öne sürüldü.Kaynak: Diğer
Ömer Karahan’ın haberine göre, ödenmeyen estetik müdahale faturaları nedeniyle oyuncu hakkında hapis kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Yayımlanan haberde; dolgu, botoks ve epilasyon gibi pek çok estetik işlem yaptıran Yılmaz’ın toplamda 285 bin avroluk maliyeti karşılamaması üzerine alacaklıların mahkemeye başvurduğu aktarıldı.
'ERKEK ARKADAŞINI KEFİL GÖSTERDİ' İDDİASI
Söz konusu iddialara göre ünlü isim, klinikteki işlemler esnasında o dönemki erkek arkadaşı Abdurrahman Aydın’ı kefil yazdırdı. Ardından ilişkisini sonlandırarak Türkiye’ye yerleşen oyuncunun arkasında bıraktığı dev faturanın tahsili için yasal süreç başlatıldı.
ÖDEMEYİ ESKİ PARTNER GERÇEKLEŞTİRDİ
Başlatılan icra takiplerinin ardından borcun büyük bir kısmının kefil gösterilen Abdurrahman Aydın’dan tahsil edildiği kaydedildi. Aydın’ın elde ettiği evrakları Hamburg Türk Konsolosluğu vasıtasıyla yargıya iletmesiyle dosya resmiyet kazandı.
TAM 6 AY HAPİS KARARI
Yargılama safhasının tamamlanmasıyla birlikte Biran Damla Yılmaz’a 6 ay hapis cezası öngörüldü.
Sanatçı tarafı ise daha önce yaptıkları duyurularda, Almanya makamlarınca verilmiş herhangi bir arama veya adli karar bulunmadığını dile getirmişti. Yılmaz’ın hukuki temsilcisi, eski partner Abdurrahman Aydın hakkında koruma kararı aldırıldığını, ek olarak ısrarlı takip ve tehdit gerekçeleriyle şikâyetçi olunduğunu bildirmişti.