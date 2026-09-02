Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Hangi ilde ne yenir? Türkiye’nin lezzet atlası çıkarıldı: İşte 81 ilin en meşhur ürünleri

Hangi ilde ne yenir? Türkiye’nin lezzet atlası çıkarıldı: İşte 81 ilin en meşhur ürünleri

Türkiye, sahip olduğu farklı coğrafi özellikler, iklim koşulları ve kültürel zenginlikleriyle birbirinden farklı ürünleriyle öne çıkıyor. Doğudan batıya, kuzeyden güneye her ilin kendine özgü bir ürünü, yemeği veya kültürel değeri bulunuyor. İşte Türkiye’nin 81 ilinin en meşhur ürünleri…

Kaynak: Haber Merkezi
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Hangi ilde ne yenir? Türkiye’nin lezzet atlası çıkarıldı: İşte 81 ilin en meşhur ürünleri - Resim: 1

TÜRKİYE’NİN 81 İLİNİN EN MEŞHUR ÜRÜNLERİ

1. Adana — Adana Kebabı, Bici bici, Şalgam

2. Adıyaman — Çiğ Köfte

3. Afyonkarahisar — Sucuk ve Kaymak

4. Ağrı — Abdigör Köftesi

5. Amasya — Amasya Elması

6. Ankara — Ankara Simidi, Ankara Keçisi

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Hangi ilde ne yenir? Türkiye’nin lezzet atlası çıkarıldı: İşte 81 ilin en meşhur ürünleri - Resim: 2

7. Antalya — Portakal

8. Artvin — Bal

9. Aydın — İncir

10. Balıkesir — Höşmerim

11. Bilecik — Ayva

12. Bingöl — Bal

13. Bitlis — Büryan Kebabı

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Hangi ilde ne yenir? Türkiye’nin lezzet atlası çıkarıldı: İşte 81 ilin en meşhur ürünleri - Resim: 3

14. Bolu — Mengen Pilavı

15. Burdur — Ceviz Ezmesi

16. Bursa — İskender Kebap, İnegöl Köfte

17. Çanakkale — Ezine Peyniri. Peynir helvası, Sardalya

18. Çankırı — Kaya Tuzu

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Hangi ilde ne yenir? Türkiye’nin lezzet atlası çıkarıldı: İşte 81 ilin en meşhur ürünleri - Resim: 4

19. Çorum — Leblebi

20. Denizli — Horoz

21. Diyarbakır — Karpuz, Ciger

22. Edirne — Tava Ciğer, Uzunköprü Köftesi

23. Elazığ — Öküzgözü Üzümü

24. Erzincan — Tulum Peyniri

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Hangi ilde ne yenir? Türkiye’nin lezzet atlası çıkarıldı: İşte 81 ilin en meşhur ürünleri - Resim: 5

25. Erzurum — Cağ Kebabı

26. Eskişehir — Lületaşı

27. Gaziantep — Baklava

28. Giresun — Fındık

29. Gümüşhane — Pestil ve Köme

30. Hakkâri — Bal

31. Hatay — Künefe

32. Isparta — Gül

33. Mersin — Tantuni

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Hangi ilde ne yenir? Türkiye’nin lezzet atlası çıkarıldı: İşte 81 ilin en meşhur ürünleri - Resim: 6

34. İstanbul — Boğaz ve Tarihi Eserler

35. İzmir — Boyoz, Gevrek

36. Kars — Kaşar Peyniri

37. Kastamonu — Pastırma

38. Kayseri — Mantı, Sucuk, Pastırma

39. Kırklareli — Hardaliye

40. Kırşehir — Çullama

41. Kocaeli — Pişmaniye

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Hangi ilde ne yenir? Türkiye’nin lezzet atlası çıkarıldı: İşte 81 ilin en meşhur ürünleri - Resim: 7

42. Konya — Etli Ekmek

43. Kütahya — Çini

44. Malatya — Kayısı

45. Manisa — Mesir Macunu

46. Kahramanmaraş — Dondurma

47. Mardin — Telkâri

48. Muğla — Çam Balı

49. Muş — Muş Üzümü

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Hangi ilde ne yenir? Türkiye’nin lezzet atlası çıkarıldı: İşte 81 ilin en meşhur ürünleri - Resim: 8

50. Nevşehir — Testi Kebabı

51. Niğde — Elma

52. Ordu — Fındık

53. Rize — Çay

54. Sakarya — Kabak Tatlısı

55. Samsun — Bafra Pidesi

56. Siirt — Battaniye

57. Sinop — Nokul

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Hangi ilde ne yenir? Türkiye’nin lezzet atlası çıkarıldı: İşte 81 ilin en meşhur ürünleri - Resim: 9

58. Sivas — Kangal Köpeği, Sivas Kebabı

59. Tekirdağ — Tekirdağ Köftesi

60. Tokat — Tokat Yaprağı (Sarma)

61. Trabzon — Hamsi

62. Tunceli — Dut

63. Şanlıurfa — İsot

64. Uşak — Tarhana

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Hangi ilde ne yenir? Türkiye’nin lezzet atlası çıkarıldı: İşte 81 ilin en meşhur ürünleri - Resim: 10

65. Van — Van Kahvaltısı

66. Yozgat — Testi Kebabı

67. Zonguldak — Taş Kömürü

68. Aksaray — Tahinli Pide

69. Bayburt — Ehram

70. Karaman — Divle Obruk Peyniri

71. Kırıkkale — Silah Sanayi

72. Batman — Petrol

73. Şırnak — Bal

74. Bartın — Tel Kırma

75. Ardahan — Kaşar Peyniri

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Hangi ilde ne yenir? Türkiye’nin lezzet atlası çıkarıldı: İşte 81 ilin en meşhur ürünleri - Resim: 11

76. Iğdır — Kayısı

77. Yalova — Kivi

78. Karabük — Safran (Safranbolu)

79. Kilis — Zeytinyağı

80. Osmaniye — Yer Fıstığı

81. Düzce — Fındık

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