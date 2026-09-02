Hangi ilde ne yenir? Türkiye’nin lezzet atlası çıkarıldı: İşte 81 ilin en meşhur ürünleri

TÜRKİYE’NİN 81 İLİNİN EN MEŞHUR ÜRÜNLERİ
1. Adana — Adana Kebabı, Bici bici, Şalgam
2. Adıyaman — Çiğ Köfte
3. Afyonkarahisar — Sucuk ve Kaymak
4. Ağrı — Abdigör Köftesi
5. Amasya — Amasya Elması
6. Ankara — Ankara Simidi, Ankara Keçisi
TÜRKİYE’NİN 81 İLİNİN EN MEŞHUR ÜRÜNLERİ
1. Adana — Adana Kebabı, Bici bici, Şalgam
2. Adıyaman — Çiğ Köfte
3. Afyonkarahisar — Sucuk ve Kaymak
4. Ağrı — Abdigör Köftesi
5. Amasya — Amasya Elması
6. Ankara — Ankara Simidi, Ankara Keçisi
7. Antalya — Portakal
8. Artvin — Bal
9. Aydın — İncir
10. Balıkesir — Höşmerim
11. Bilecik — Ayva
12. Bingöl — Bal
13. Bitlis — Büryan Kebabı
14. Bolu — Mengen Pilavı
15. Burdur — Ceviz Ezmesi
16. Bursa — İskender Kebap, İnegöl Köfte
17. Çanakkale — Ezine Peyniri. Peynir helvası, Sardalya
18. Çankırı — Kaya Tuzu
19. Çorum — Leblebi
20. Denizli — Horoz
21. Diyarbakır — Karpuz, Ciger
22. Edirne — Tava Ciğer, Uzunköprü Köftesi
23. Elazığ — Öküzgözü Üzümü
24. Erzincan — Tulum Peyniri
25. Erzurum — Cağ Kebabı
26. Eskişehir — Lületaşı
27. Gaziantep — Baklava
28. Giresun — Fındık
29. Gümüşhane — Pestil ve Köme
30. Hakkâri — Bal
31. Hatay — Künefe
32. Isparta — Gül
33. Mersin — Tantuni
34. İstanbul — Boğaz ve Tarihi Eserler
35. İzmir — Boyoz, Gevrek
36. Kars — Kaşar Peyniri
37. Kastamonu — Pastırma
38. Kayseri — Mantı, Sucuk, Pastırma
39. Kırklareli — Hardaliye
40. Kırşehir — Çullama
41. Kocaeli — Pişmaniye
42. Konya — Etli Ekmek
43. Kütahya — Çini
44. Malatya — Kayısı
45. Manisa — Mesir Macunu
46. Kahramanmaraş — Dondurma
47. Mardin — Telkâri
48. Muğla — Çam Balı
49. Muş — Muş Üzümü
50. Nevşehir — Testi Kebabı
51. Niğde — Elma
52. Ordu — Fındık
53. Rize — Çay
54. Sakarya — Kabak Tatlısı
55. Samsun — Bafra Pidesi
56. Siirt — Battaniye
57. Sinop — Nokul
58. Sivas — Kangal Köpeği, Sivas Kebabı
59. Tekirdağ — Tekirdağ Köftesi
60. Tokat — Tokat Yaprağı (Sarma)
61. Trabzon — Hamsi
62. Tunceli — Dut
63. Şanlıurfa — İsot
64. Uşak — Tarhana
65. Van — Van Kahvaltısı
66. Yozgat — Testi Kebabı
67. Zonguldak — Taş Kömürü
68. Aksaray — Tahinli Pide
69. Bayburt — Ehram
70. Karaman — Divle Obruk Peyniri
71. Kırıkkale — Silah Sanayi
72. Batman — Petrol
73. Şırnak — Bal
74. Bartın — Tel Kırma
75. Ardahan — Kaşar Peyniri
76. Iğdır — Kayısı
77. Yalova — Kivi
78. Karabük — Safran (Safranbolu)
79. Kilis — Zeytinyağı
80. Osmaniye — Yer Fıstığı
81. Düzce — Fındık