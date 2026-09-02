SGK uzmanı Özgür Erdursun emekliye açıkladı: Ocak ayında maaş zammı için 25 bin 800 ve 26 bin TL tahmin etti

"Arabamı yıkatmaya götürdüm. Orada usta yanıma geldi ve 'Bizim emekli aylığımız ne olacak?' diye sordu. Kendisine 'Senin emekli aylığın 23.552 lira, yeni dönemde 25.800 - 26.000 lira civarında olur' dedim. Beni yakından takip ettiğini, 'Sen ne dersen o oluyor' diyerek analizlerimin birebir çıktığını söyledi."