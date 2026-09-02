Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında yayımlanan son programında, Türkiye’deki derinleşen ekonomik krize ve emeklilerin karşı karşıya kaldığı geçim mücadelesine dikkat çekti.
SGK uzmanı Özgür Erdursun emekliye açıkladı: Ocak ayında maaş zammı için 25 bin 800 ve 26 bin TL tahmin etti
Vatandaşlarla birebir temas kurduğunu ve hayatın gerçeklerini yerinde gözlemlediğini belirten SGK uzmanı Özgür Erdursun, Ocak ayı maaş zammına dair emekliye net rakam verdi.Gülsüm Hülya Sundu
Vatandaşlarla birebir temas kurduğunu ve hayatın gerçeklerini yerinde gözlemlediğini belirten Erdursun, aktardığı bir anıyla tablonun vahametini gözler önüne serdi.
Gündelik yaşamda vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek çay içtiğini ve dertlerini dinlediğini ifade eden Erdursun, arabasını yıkatmaya götürdüğü sırada yaşadığı bir diyaloğu şu sözlerle aktardı:
"Arabamı yıkatmaya götürdüm. Orada usta yanıma geldi ve 'Bizim emekli aylığımız ne olacak?' diye sordu. Kendisine 'Senin emekli aylığın 23.552 lira, yeni dönemde 25.800 - 26.000 lira civarında olur' dedim. Beni yakından takip ettiğini, 'Sen ne dersen o oluyor' diyerek analizlerimin birebir çıktığını söyledi."
Usta ile arasında geçen diyalogun devamında yürek burkan bir gerçeğe ulaştıklarını belirten Erdursun, düşük emekli maaşlarının insanları hayatta kalma mücadelesine ittiğini vurguladı:
"Kendisine 'Sen 26.000 lira parayla nasıl geçineceksin?' diye sordum. Bana kanser hastalığına yakalandığını, evinde dinlenmesi gerektiğini ancak bu paralarla geçinemediği için çalışmak zorunda olduğunu söyledi.
58 yaşında, kanser tedavisi gören ve görmeye devam eden bir emekli, geçimini sağlayabilmek için gelip çalışmak zorunda kalıyor."
Ekonomik tablonun uzaktan görüldüğü gibi olmadığını, halkın büyük bir kesiminin borç batağında olduğunu dile getiren Erdursun, insanların çevrelerine karşı durumlarını gizlemeye çalıştığını ifade etti:
"İnsanların nasıl yaşadığını gidip sormanız, etmeniz, bilmeniz gerekiyor. İnsanlar çevresine kendisini çok fazla kötü göstermek de istemiyor; ailesi, çoluğu çocuğu var, rezil olmak istemiyor. Ama detayına girdiğinizde herkes borçlu; aman kredi kartım, aman kredim, aman çocukların ödemesi... Şu anda ülkede hissedilir derin bir ekonomik kriz var."
Erdursun, Türkiye nüfusunun yüzde 80’ini oluşturan memur, emekli ve dar gelirlilerin önümüzdeki süreçte çok daha hareketli ve zorlu bir dönemden geçeceğini sözlerine ekledi.