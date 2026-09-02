Piyasalarda milyarlık hareketlilik: Borsa İstanbul'da 12 şirketten sermaye artırımı hamlesi

Denge Yatırım Holding, 600 milyon lira olan sermayesini artırmak için tahsisli satışı seçti. İşlemden 3 milyar lira satış hasılatı elde edilmesi planlanıyor. Hisseler Erdal Kılıç, Abdullah Kubilay Özdöl, Burçin Çelen ve Ömer Fuat Aytaç'a tahsis edilecek.