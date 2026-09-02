Ağustos ayı içinde sermaye artırım adımını atan şirketler arasında BRKO, ATSYH, SNICA, BIGTK, ULAS, SASA, DENGE, TUCLK, EFOR, PSGYO, NETAS ve CASA yer alıyor.
Piyasalarda milyarlık hareketlilik: Borsa İstanbul'da 12 şirketten sermaye artırımı hamlesi
Borsa İstanbul'da işlem gören 12 şirket, Ağustos 2026 döneminde bedelli sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu. Firmalar süreci Sermaye Piyasası Kurulu ile Kamuoyunu Aydınlatma Platformu üzerinden başlattı. İşlemler nakit karşılığı yapılacak. Süreçle piyasaya milyarlarca liralık kaynak girecek.Kaynak: Haber Merkezi
Yönetimlerin tercih ettiği yöntemler farklılık gösteriyor.
Dokuz firma tercihini tahsisli satıştan yana kullandı. Üç işletme ise mevcut ortakların rüçhan haklarını muhafaza edecek.
Birko Birleşik Koyunlular Mensucat, sermayesini 140 milyon liradan 330 milyon liraya çıkarmayı planlıyor. Şirket rüçhan haklarını kısıtlayarak tahsisli yöntemi seçecek. Firmada 190 milyon liralık satış hasılatı hedefleniyor.
Atlantis Yatırım Holding borç mahsubu yöntemine gidiyor. Şirket, kasasında borç olarak kayıtlı 144,61 milyon lirayı tahsisli satışla mahsup edecek.
Sanica Isı, nakden sermaye artırımı kararı aldı. Şirket mevcut 600 milyon liralık sermayesini yüzde 100 oranında artıracak. Yeni sermaye 1,2 milyar liraya ulaşacak. Kullanım oranı yüzde 100 olarak belirlendi. Mevcut ortakların rüçhan hakları korunacak.
Big Medya Teknoloji, sermayesini yüzde 180 oranında yükseltecek. Şirketin 33,81 milyon lira olan mevcut sermayesi 94,67 milyon liraya çıkacak. İşlem nakden yürütülecek. Ortakların rüçhan hakları saklı tutulacak. Süreçte 60,86 milyon lira nominal değerli pay ihraç edilecek.
Ulaşlar Turizm, 25,38 milyon liralık sermayesini 48 milyon liraya ulaştıracak. Firma tahsisli yöntemi uygulayacak. Kaynak, hakim ortak Avrupa Yatırım Holding A.Ş.'ye olan borçların ödenmesinde kullanılacak.
Sasa Polyester, 52,50 milyar liralık mevcut sermayesinde tahsisli artırıma gidecek. İşlemde rüçhan hakları kısıtlanacak. Şirket bu adımla 7,185 milyar lira satış hasılatı bekliyor. Payların tamamı Erdemoğlu Holding A.Ş.'ye tahsis edilecek.
Denge Yatırım Holding, 600 milyon lira olan sermayesini artırmak için tahsisli satışı seçti. İşlemden 3 milyar lira satış hasılatı elde edilmesi planlanıyor. Hisseler Erdal Kılıç, Abdullah Kubilay Özdöl, Burçin Çelen ve Ömer Fuat Aytaç'a tahsis edilecek.
Tuğçelik Alüminyum, 360 milyon liralık sermayesine yönelik kararını revize etti. Firma tahsisli yöntemi benimseyecek. Süreçten 460,88 milyon lira hasılat öngörülüyor. Payların tamamı Nersan Holding A.Ş.'ye verilecek.
Efor Yatırım, 2,178 milyar liralık sermayesinde rüçhan haklarını kısıtladı. Firma tahsisli satış yapacak. Şirket 3 milyar liralık satış hasılatı hedefliyor. Paylar, sermaye avansından doğan alacağa mahsuben İbrahim Akkuş'a aktarılacak.
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 6,90 milyar lira olan sermayesini tahsisli yöntemle artıracak. İşlemde rüçhan hakları sınırlandırılacak. Süreç sonunda 7,5 milyar lira satış hasılatı bekleniyor.
Netaş Telekomünikasyon, sermayesini yüzde 300 oranında yükseltecek. Mevcut 64,86 milyon liralık sermaye 259,46 milyon liraya varacak. Nakden yapılacak artırım miktarı 194,59 milyon lira olacak. Rüçhan haklarının korunacağı işlem için SPK başvurusu tamamlandı.
Casa Emtia Petrol, 4,9 milyon liralık sermayesini 10 milyon liraya taşıyacak. İşlem tahsisli olarak gerçekleşecek. Rüçhan hakları kısıtlanacak. Süreçten 5,1 milyon lira satış hasılatı elde edilecek.