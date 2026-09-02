Asgari ücreti bıraktı, şimdi aylık 400 bin TL maaş alıyor

Elde ettiği bu büyük başarının ardından durmaya niyetli olmayan genç girişimci, önümüzdeki 6 ay içinde operasyonlarını daha da büyütmeyi amaçlıyor. Daha büyük bir sanayi tesisine taşınarak ekip arkadaşlarıyla yola devam etmeyi planlayan Lovett, bu ilham verici hikayeyi küresel çapta dev bir markaya dönüştürmeyi hedefliyor.