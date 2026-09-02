İngiltere’de bir spa merkezinde asgari ücretle çalışan 25 yaşındaki Chloe Lovett’in hayatı, bütçesine katkı sağlamak amacıyla başlattığı ek iş hamlesiyle tamamen değişti.
Asgari ücreti bıraktı, şimdi aylık 400 bin TL maaş alıyor
Asgari ücretle başladığı işe ek gelir için başlattığı hamlesiyle hayatı değişti. şimdilerde aylık yaklaşık 400 bin TL (8 bin 300 sterlin) kazanıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Rutin işinden istifa ederek tüm odağını ikinci el kıyafet ticaretine çeviren genç girişimci, şimdilerde aylık yaklaşık 400 bin TL (8 bin 300 sterlin) kazanıyor.
Gardırobundaki fazlalıklardan kurtulmak isterken işi büyüten Lovett, talebe yetişemez hale geldi. Evinde adım atacak yer kalmayınca erkek arkadaşının da teşvikiyle radikal bir karar alan genç girişimci, mayıs ayında "Lovett Or List It" adını taşıyan ilk fiziki mağazasını hayata geçirdi.
Oldukça pratik bir iş modeli kuran Lovett; müşterilerin getirdiği giysileri kilo bazında satın alıyor, ardından bu ikinci el parçaları hem fiziksel mağazasında hem de dijital platformlarda alıcılarla buluşturuyor.
Satışların büyük kısmını internet üzerinden gerçekleştiren genç kadın, haftanın 6 günü aralıksız çalıştığını belirtiyor.
Günde ortalama 400 sterlin (yaklaşık 26 bin TL) kazandığını ifade eden Lovett, elde ettiği gelir karşısındaki temkinli yaklaşımını şu sözlerle özetliyor:
"İşlerin bu kadar kısa sürede çığırından çıkacağını hiç tahmin etmezdim. Haftanın 6 günü tamamen doluyum. Şimdi para geliyor ama ben yapım gereği çok temkinliyim, gidip hemen harcamıyorum. Doğru kararı verdiğimden emin bir şekilde kendi işimi yapmanın keyfini çıkarıyorum."
Elde ettiği bu büyük başarının ardından durmaya niyetli olmayan genç girişimci, önümüzdeki 6 ay içinde operasyonlarını daha da büyütmeyi amaçlıyor. Daha büyük bir sanayi tesisine taşınarak ekip arkadaşlarıyla yola devam etmeyi planlayan Lovett, bu ilham verici hikayeyi küresel çapta dev bir markaya dönüştürmeyi hedefliyor.