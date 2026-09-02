Kaza, öğle saatlerinde Keşan-Uzunköprü kara yolu üzerindeki Kozköy mevkisinde meydana geldi. Keşan'dan Uzunköprü yönüne giden M.B. yönetimindeki N HM 117 plakalı otomobil Kozköy mevkisinde duble yolu ayıran su kanalına girerek, kavşak duvarına çarptı.

Gurbetçi aileyi kahreden kaza: Su kanalına uçtu - Resim : 1

Kazada sürücü M.B. ile otomobilde bulunan eşi H.U.B., çocukları L.B. ve L.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Gurbetçi aileyi kahreden kaza: Su kanalına uçtu - Resim : 3

Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceme sürüyor.