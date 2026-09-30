Tahvil faizlerindeki yükseliş ile beraber altın cephesinde büyük kayıpar yaşandı. Düşüş sonrası altın toparlanmaya çalışsa da yükseliş oranı 1 günlük periyotta yüzde 1,38’de kaldı.
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (30 Eylül 2026)
Tahvil faizlerindeki artışın baskısıyla sert kayıplar yaşayan altın sınırlı bir toparlanma sergiledi. Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatlarında rakamlar değişti. Bugün saat 15.30’daki PCE enflasyonu ve cuma günü açıklanacak ABD istihdam raporu piyasanın kaderini belirleyecek.Süleyman Çay
Altının yönünü ise bugün saat 15.30’daki PCE enflasyonu ve cuma günü açıklanacak ABD istihdam raporu belirleyecek.
29 Eylül gecesinden itibaren ons altında toparlanmalar göründü. Ancak yükseliş oranı 1,30 seviyelerinde oldu. Ons altın ise bugün yüzde 0,20 düşüş ile 4 bin 173 dolar bandında seyretti.
Gram altın TL cephesinde ise 1 günlük periyotta yükseliş oranı 1,38 çıktı. Bugün ise 0,16’lık düşüş ile gram altın 6 bin 575 TL fiyatında satışa çıktı.
Kapalıçarşı altın fiyatları ise merak ediliyor. Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı güne yüzde 0,10’luk bir düşüş ile başladı. Gram altın 6 bin 222 TL seviyelerinde satışa çıktı.
30/09/2026 tarihli Kapalıçarşı altın fiyatları şu şekilde:
Gram Altın (Saat: 07:01:56) — Alış: 6.544,43 TL | Satış: 6.622,71
Çeyrek Altın (Saat: 07:01:56) — Alış: 10.721,00 TL | Satış: 10.794,00 TL
Yarım Altın (Saat: 07:01:56) — Alış: 21.442,00 TL | Satış: 21.582,00 TL
Tam Altın (Saat: 07:01:56) — Alış: 42.753,00 TL | Satış: 43.038,00 TL
Gremse Altın (Saat: 07:01:56) — Alış: 106.092,00 TL | Satış: 107.083,00 TL
Has Altın (Saat: 07:01:53) — Alış: 6.576,93 TL | Satış: 6.602,51 TL
Dolar TL ise yükselişini sürdürerek 49 TL bandına geldi. Tarihi rekor kıran dolar güne yüzde 0,12 yükseliş ile başladı.
Dünkü düşüşün ardından Brent Ham Petrol varil fiyatı güne yüzde 0,84’lük yükseliş ile giriş yaptı. Petrolün varil fiyatı 96,49 dolarda işlem alıyor.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.