25 Şubat 2026 Çarşamba
Sakaryaspor resmen açıkladı: Caner Erkin, sezon ortasında kulüpsüz kaldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Caner Erkin ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sakaryaspor resmen açıkladı: Caner Erkin, sezon ortasında kulüpsüz kaldı - Resim: 1

Sakaryaspor sezon başında Caner Erkin'i transfer etmişti. Trendyol 1. Lig ekibi, deneyimli sol bekle yolları ayırdığını açıkladı.

Sakaryaspor resmen açıkladı: Caner Erkin, sezon ortasında kulüpsüz kaldı - Resim: 2

37 yaşındaki futbolcu bu sezon 12. maçında 4. kırmızı kartını gördü. Caner Erkin kırmızı kart gördüğü için toplamda 11 maçta forma giyememesi gündem olmuştu.

Sakaryaspor resmen açıkladı: Caner Erkin, sezon ortasında kulüpsüz kaldı - Resim: 3

Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı

Sakaryaspor resmen açıkladı: Caner Erkin, sezon ortasında kulüpsüz kaldı - Resim: 4

Caner Erkin, son olarak Sivasspor maçında kırmızı kart gördü ve takımı Sakaryaspor 4-1'lik yenilgi aldı.

Sakaryaspor resmen açıkladı: Caner Erkin, sezon ortasında kulüpsüz kaldı - Resim: 5

Taraftarlar maç sonu Caner Erkin'i protesto etmişti.

Sakaryaspor resmen açıkladı: Caner Erkin, sezon ortasında kulüpsüz kaldı - Resim: 6

Sakaryaspor'la 12 maça çıkan deneyimli isim 4 asist kaydetti.

Kaynak: Spor Servisi
