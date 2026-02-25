Sakaryaspor sezon başında Caner Erkin'i transfer etmişti. Trendyol 1. Lig ekibi, deneyimli sol bekle yolları ayırdığını açıkladı.
Sakaryaspor resmen açıkladı: Caner Erkin, sezon ortasında kulüpsüz kaldı
TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Caner Erkin ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
37 yaşındaki futbolcu bu sezon 12. maçında 4. kırmızı kartını gördü. Caner Erkin kırmızı kart gördüğü için toplamda 11 maçta forma giyememesi gündem olmuştu.
Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı
Caner Erkin, son olarak Sivasspor maçında kırmızı kart gördü ve takımı Sakaryaspor 4-1'lik yenilgi aldı.
Taraftarlar maç sonu Caner Erkin'i protesto etmişti.
Sakaryaspor'la 12 maça çıkan deneyimli isim 4 asist kaydetti.
