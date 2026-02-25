Patates üreticisi, fidelerin büyüme aşamasında hassas olduğunu belirterek modern tarım makinelerinin bitkilere zarar verebileceği düşüncesiyle bu yönteme başvurdu.
Gökdelenlerin yanında tarla sürdüler: Çiftçiden tartışma yaratan karar
Adana’nın hızla kentleşen bölgelerinden biri olan Sarıçam ilçesinde, modern yaşamla geleneksel tarımın iç içe geçtiği sıra dışı görüntüler kaydedildi.Derleyen: Mehmet Köpüklü
Traktör tekerleklerinin fideleri ezme riskini ortadan kaldırmak isteyen çiftçi, dört adet atı tarlasına getirdi.
Atların arkasına bağlanan geleneksel sabanlar yardımıyla, patates fidelerinin arasında boy gösteren yabani otların temizlenmesi hedeflendi.
Bu yöntemle toprağın daha hassas bir şekilde havalandırıldığı ve bitki köklerinin korunmaya çalışıldığı ifade edildi.
Çiftçinin verimliliği artırmak ve ürünü korumak adına başvurduğu bu yöntem, çevre sakinleri ve sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tartışma başlattı.
Bazı vatandaşlar bu görüntüyü nostaljik bir kare olarak değerlendirirken, önemli bir kesim ise sıcak havada ağır sabanları çekmek zorunda kalan hayvanların durumuna dikkat çekti.
Atların yoğun fiziksel güç gerektiren bu işte kullanılması, hayvan hakları savunucuları ve çevredekiler tarafından tepkiyle karşılandı.
Modern tarım teknolojilerinin bu kadar geliştiği bir dönemde hayvan gücüne başvurulması eleştirilerin odak noktası oldu.