Yeniçağ Gazetesi
25 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Gündem Gökdelenlerin yanında tarla sürdüler: Çiftçiden tartışma yaratan karar

Gökdelenlerin yanında tarla sürdüler: Çiftçiden tartışma yaratan karar

Adana’nın hızla kentleşen bölgelerinden biri olan Sarıçam ilçesinde, modern yaşamla geleneksel tarımın iç içe geçtiği sıra dışı görüntüler kaydedildi.

Mehmet Köpüklü Derleyen: Mehmet Köpüklü
Haberi Paylaş
Gökdelenlerin yanında tarla sürdüler: Çiftçiden tartışma yaratan karar - Resim: 1

Patates üreticisi, fidelerin büyüme aşamasında hassas olduğunu belirterek modern tarım makinelerinin bitkilere zarar verebileceği düşüncesiyle bu yönteme başvurdu.

1 8
Gökdelenlerin yanında tarla sürdüler: Çiftçiden tartışma yaratan karar - Resim: 2

Traktör tekerleklerinin fideleri ezme riskini ortadan kaldırmak isteyen çiftçi, dört adet atı tarlasına getirdi.

2 8
Gökdelenlerin yanında tarla sürdüler: Çiftçiden tartışma yaratan karar - Resim: 3

Atların arkasına bağlanan geleneksel sabanlar yardımıyla, patates fidelerinin arasında boy gösteren yabani otların temizlenmesi hedeflendi.

3 8
Gökdelenlerin yanında tarla sürdüler: Çiftçiden tartışma yaratan karar - Resim: 4

Bu yöntemle toprağın daha hassas bir şekilde havalandırıldığı ve bitki köklerinin korunmaya çalışıldığı ifade edildi.

4 8
Gökdelenlerin yanında tarla sürdüler: Çiftçiden tartışma yaratan karar - Resim: 5

Çiftçinin verimliliği artırmak ve ürünü korumak adına başvurduğu bu yöntem, çevre sakinleri ve sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tartışma başlattı.

5 8
Gökdelenlerin yanında tarla sürdüler: Çiftçiden tartışma yaratan karar - Resim: 6

Bazı vatandaşlar bu görüntüyü nostaljik bir kare olarak değerlendirirken, önemli bir kesim ise sıcak havada ağır sabanları çekmek zorunda kalan hayvanların durumuna dikkat çekti.

6 8
Gökdelenlerin yanında tarla sürdüler: Çiftçiden tartışma yaratan karar - Resim: 7

Atların yoğun fiziksel güç gerektiren bu işte kullanılması, hayvan hakları savunucuları ve çevredekiler tarafından tepkiyle karşılandı.

7 8
Gökdelenlerin yanında tarla sürdüler: Çiftçiden tartışma yaratan karar - Resim: 8

Modern tarım teknolojilerinin bu kadar geliştiği bir dönemde hayvan gücüne başvurulması eleştirilerin odak noktası oldu.

8 8
Kaynak: DHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro