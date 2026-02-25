Samsunlu Roman bir genç adam, Celal Karatüre…

Gençliğinde arabesk şarkılar söylerken bir gün mahalleden Muhammed isimli bir ağabeyinin davetine katıldı. Burada ilahiler okundu, bendirler çalındı.

O gün eşlik edememişti, çünkü henüz ilahi bilmiyordu. Muhammed ağabeyinin onu teşviki ve bendir hediyesiyle ilahiler öğrenmeye başladı.

İlahi okuyan Romanlar ilk kez Menzil tarikatıyla gündeme gelmişti.

Bilinen arabesk şarkıları ya da türküleri tarikat liderlerine uyarlayan Roman Menzilciler video çekip Youtube’da paylaşıyordu.

Celal Karatüre de o Romanlardan biriydi.

Menzil tarikatıyla ilahi serüveni başladı.

Serhendi İlahi Grubu’nda yer aldı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil Köyü, 1970’li yıllarda tanınmaya başlamıştı.

Alkol bağımlıları, alışkanlıklarından kurtulmak için Menzil’e gidiyordu. Muhammed Raşit Erol’un okuyup-üflemesinden ve onun verdiği çorbayı içmelerinden sonra bu alışkanlıklarından kurtulduklarını söylüyorlardı.

MENZİL PAYLAŞIMLARI YOK OLDU!

Celal Karatüre meşhur olunca neredeyse Menzil tarikatıyla hiç ilgisi olmamış gibi sosyal medya paylaşımları bir anda yok oldu!

Celal Karatüre’nin bir buçuk milyona ulaşan Instagram hesabında paylaşımlar 2023 yılından başlıyordu. 2013 yılında açılan X hesabında birkaç paylaşım vardı. Youtube hesabında da Menzil ile ilgili ilahileri yoktu. Hiçbir sosyal medyasından Menzil adı geçmiyordu.



Ancak Facebook hesabı sanırım unutulmuş!

Celal Karatüre’nin Facebook hesabında Menzil paylaşımları hala yer alıyor.

İşte Celal Karatüre’nin Menzil tarikatına ait Semerkand Vakfı’ndan paylaştığı fotoğrafı:

Bunun yanı sıra Celal Karatüre’nin Menzil köyünde ve Menzil şeyhi için söylediği ilahiler de farklı sosyal medya hesaplarında paylaşılmış, Youtube’da da yer alıyor.

DÜET YAPTIĞIM İSİM KİM?

Bu kişilere “Menzil sofisi” deniyor.

Menzil sofisi Celal Karatüre aslında ilk profesyonel ilahi kaydı ve klibiyle de tarikatının çizgisine uymuştu.

Celal Karatüre, “Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah” ilahisinin ilk profesyonel kaydında Abdurrahman Önül ile düet yapmıştı.

“Gittim Menzil Köyüne” ilahisiyle bilinen Abdurrahman Önül de Menzil tarikatından…

Bu haliyle her ne kadar Celal Karatüre’nin sosyal medya hesaplarından Menzil tarikatına ulaşılmasa da Karatüre düet için seçtiği isimle mesajını vermiş oldu.

İLAHİNİN ARKASINDAKİ TARİKAT KAVGASI

Özellikle Ramazan ayıyla birlikte Celal Karatüre’nin milyonlara ulaşan ilahileri sonrasında, belediyeler, okullar vs derken Karatüre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne kadar gitti.

Okullarda teneffüs zilini dahi Celal Karatüre yapanlar oldu!

Böyle geniş bir kesime hitap edince de hassasiyetler arttı. Tarikat değil İslam dini, Müslümanlık öne çıkarılmalı anlayışı ile “hayır, tarikat gizlenmemeli” kavgası başladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakın isimlerden Fatih Tezcan “kimseyle düet yapma” diye başlayarak Celal Karatüre’ye birkaç maddelik uyarılarda bulundu.

“Çocuklardan uzak durma, Kemalizm’i taşlama, onların çocukları da seni dinleyebilsin” diyen Tezcan tarikat konusunda şu uyarıyı yaptı: “Hiçbir tarikatın, cemaatin, ideolojinin sesi olma.”

Ancak, tarikatçılar ise Fatih Tezcan’ın mesajına tepki gösterdi.

“Seni severimde tarikat ne alaka adam zaten sofi boş konuşma reis ramazan ramazan” diyen de vardı.

“Boş yapma Fatih abi” diyen de…

Celal Karatüre hangi tavsiyeye uyacak, yoluna Menzil ile mi devam edecek yoksa tek başına mı?

Kavganın sonunda göreceğiz…