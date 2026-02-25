ABD Adalet Bakanlığı, büyük bir cinsel istismar, fuhuş ve insan kaçakçığılığı ağını yöneten Jeffrey Epstein’ın dava dosyasındaki belgeleri yayınladı. İçinde milyonlarca sayfa yazışma, fotoğraf ve videonun olduğu belgelerin yayınlanması tüm dünyada yankı uyandırdı. Çünkü yazışmalarda aralarında eski ve mevcut siyasetçiler ve iş adamlarının da olduğu çok sayıda kişinin adı geçiyor. Söz konusu yazışmalar Epstein’ın iş ilişkilerini gözler önüne serdi.

Epstein belgelerinin büyük bir çoğunluğunun sansürlü yayınlanması komplo teorileri ve dezenformasyonun da önünü açtı. Özellikle sosyal medyada çok fazla yanlış bilginin dolaşması dikkat çekti.

Teyid.org’un yaptığı incelemelerle, Epstein belgeleri ile ilgili oraya çıkan haber ve sosyal medya paylaşımlarının hangilerinin yanlış olduğu ortaya çıktı. İşte doğru sanılan yanlış bilgiler…

EPSTEIN 17 AĞUSTOS DEPREMİ ÖNCESİ İSTANBUL’A MI GELDİ?

Beyaz TV’de 10 Şubat’ta yayınlanan bir programda Epstein’ın 17 Ağustos 1999’da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremden bir günce İstanbul’a geldiği iddia edildi. İddiaya kaynak olarak Epstein belgeleri gösterildi. Ancak teyit.org’un incelemesine göre bu iddia gerçeği yansıtmıyor.

Teyit.org konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“1991-2006 yılları arasında çoğunlukla N908JE kodlu uçakla yapılan uçuşların kaydedildiği belgenin tamamını taradığımızda, programda iddia edildiği gibi diğer tarihlerde de İstanbul ya da Antalya’ya uçuş yapılmadığı görülüyor. Hatta bu belgeye göre, Türkiye’ye hiç uçuş yok.

Halka açık diğer uçuş kayıtlarında da özel uçakla iddia edilen tarihlerde İstanbul ya da Antalya’ya uçuş yapıldığına dair bir kanıt yok. Epstein’in özel uçaklarla yaptığı seyahatleri gösteren JFlights’ta da Türkiye’ye yapılmış bir uçuş kaydı yok. Beyaz TV’de yayınlanan programda iddianın kaynağı kamuyla paylaşılan Epstein dosyaları olarak gösterilse de dosyalarda bunu kanıtlayan bir kayıt yok.”

BİR KIZ ÇOCUĞUNU GÖSTEREN VİDEO EPSTEIN BELGELERİNDEN Mİ ÇIKTI?

Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda bir kız çocuğu videosunun Epstein belgelerinden çıktığı iddia ediliyordu. Ancak söz konusu videonun 2024 yılında 100 bin takipçili bir Instagram hesabından paylaşıldığı ortaya çıktı. Teyit.org’un konuyla ilgili “Yaklaşık 100 bin takipçisi olan bu hesapta “Nahal” isimli kız çocuğunun günlük hayata dair videoları paylaşılıyor. Hesabın, ebeveyn kontrolünde kullanıldığı da yazıyor” ifadelerine yer verdi.

BİR KİŞİYE ELEKTRİK VERİLDİĞİNİ GÖSTEREN VİDEO

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda ise Epstein belgelerinde bir gence elektrik verildiğini gösteren bir video yer aldığı iddia edildi. Ancak. Bu paylaşımın bir korku evinin sosyal medya hesabından yapıldığı tespit edildi. Söz konusu videoyu Epstein belgeleri ile ilişkilendiren ilk hesabın konuyla ilgili doğrulanmamış paylaşımlar yaptığı öğrenildi.

EPSTEİN DOSYALARINDA ELLEN DEGENERES'TAN "YAMYAM" DİYE Mİ BAHSEDİLİYOR?

Epstein belgeleri ile ilgili sosyal medyada yayılan bir başka iddiaya göre, ABD Adalet Balanlığı’nın yayınladığı belgelerde ünlü sunucu Ellen DeGeneres’tan Epstein dosyalarında Hollywood’un “en üretken yamyamı” olarak bahsedildiği belirtildi.

Teyit.org’un araştırmasına göre belgelerde ünlü sunucu ile ilgili böyle bir ifade yer almıyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada “Yamyam anlamına gelen “cannibal” kelimesi ise 59 belgede yer alıyor. Bu belgelerin hiçbirinde Ellen DeGeneres’ten bahsedilmiyor” ifadesi yer aldı.

EPSTEIN HÂLÂ HAYATTA MI?

Epstein belgelerinin yayınlanması sonrası sosyal medyada yayılan bir başka paylaşımda ise 2019’da cezaevinde ölü bulunan milyarderin hâlâ hayatta olduğu ve Tel Aviv’de yaşadığı iddia edildi. Bu iddiaya gerekçe olarak Epstein olduğu iddia edilen bir kişinin fotoğrafı gösterildi.

Teyit.org’un incelemesine göre söz konusu fotoğraf, Epstein’ın 2015 yılında çekilen bir fotoğrafına saç ve sakal eklenerek paylaşıldı. Yapılan açıklamada “Epstein’in hayatta olduğu iddiasıyla paylaşılan görsellerde saçının ve sakalının birbirine karışmış olduğu görülüyor. İddiaya konu görsel de onlara benzetilmiş” denildi.

OBAMA’NIN BİR KIZ ÇOCUĞU İLE ÇEKİLEN FOTOĞRAFI EPSTEIN BELGELERİNDEN Mİ ÇIKTI?

ABD’nin eski başkanlarından Obama’nın bir kız çocuğu ile çekilen fotoğrafı da sosyal medyada Epstein belgeleri ile ilişkilendirildi. Ancak fotoğraftaki çocuğun Obama’nın yeğeni olduğu ortaya çıktı. Teyit.org’un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Imago ve Wikimedia kaynaklarına göre çocuk Obama’nın kız kardeşi Maya Soetoro - Ng’nin kızı Savita Ng.”