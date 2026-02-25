Diğer ihaleye göre üç kat bedelle araç muayene istasyonları ihalesini kazanan MOİ ortak girişim grubunda bulunan ABD'li araç muayene devi Opus'un CEO'su Lothar Geilen, ihaleye ve gelecek planlarına yönelik Bloomberg HT'de açıklamalarda bulundu.

'EN AZ 250 İSTASYONLA BAŞLAYACAKLAR'

Türkiye’de araç muayene programı olarak en az 250 istasyonla başlayacaklarını söyleyen Geilen, “772 hattan bahsediyoruz. Ayrıca 80 kadar mobil istasyon da kuracağız. Yani toplam 850 hat olacak. Bu bir ilerleme ve artış anlamına geliyor. Hükümetten kapasite artışı talebi vardı. Biz de bunun karşılığını vermek istiyoruz” dedi.

'MUAYENE SÜRELERİ KISALACAK'

Teknolojiyi kullanarak araç başına düşen muayene süresini kısaltmayı amaçladıklarının altını çizen Geilen, “Otomasyon hedeflerimiz var, teknolojiyi kullanma hedeflerimiz var. En az yüzde 10’luk süreyi azaltma hedefimiz var. Uzun süren kamyon gibi muayeneleri 45 dakikadan 20 dakikaya indirmek istiyoruz. Ama bu zaman gerektirecek” şeklinde konuştu.