Miras paylaşımında tapuyu hemen almazsanız risklerle karşılaşabilirsiniz: Uzman isim açıkladı

NEDEN HIZLI DAVRANMAK GEREKİYOR?

Pek çok kişi "nasılsa hakkım baki" diyerek beklemeyi tercih etse de hukukçu Yavuz, bu süreçteki gizli tehlikelere dikkat çekiyor.

Tapuyu elinde bulunduran kişi, mülkü hızlıca bir başkasına satabilir. Taşınmazın üzerine borçlardan dolayı haciz gelebilir veya mülk kredi için ipotek gösterilebilir.