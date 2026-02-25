Miras kalan taşınmazın bir başkasına devredilmesi veya üzerine haciz gelmesi riskine karşı hukukçular uyarıyor. Avukat Oğuz Yavuz, miras hakkını korumak isteyenlerin atması gereken en önemli adımı açıkladı.
Miras paylaşımında tapuyu hemen almazsanız risklerle karşılaşabilirsiniz: Uzman isim açıkladı
Miras hakkı ihlal edilen kişiler ne yapmalı? Avukat Oğuz Yavuz, mirasçılar arasında sıkça yaşanan "mal kaçırma" (muris muvazaası) olaylarına karşı altın değerinde tavsiyelerde bulundu. İşte tapu iptali ve tescil davasında kritik detaylar.Süleyman Çay
İLK ADIM: TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI
Avukat Oğuz Yavuz, miras hakkı ihlal edilen kişilerin vakit kaybetmeden "Tapu İptal ve Tescil Davası" açması gerektiğini vurguladı. Vefatın ardından hak kaybına uğrayan mirasçının hızlı hareket etmesinin önemine değinen Yavuz, gecikmenin telafisi güç zararlar doğurabileceğini belirtti.
NEDEN HIZLI DAVRANMAK GEREKİYOR?
Pek çok kişi "nasılsa hakkım baki" diyerek beklemeyi tercih etse de hukukçu Yavuz, bu süreçteki gizli tehlikelere dikkat çekiyor.
Tapuyu elinde bulunduran kişi, mülkü hızlıca bir başkasına satabilir. Taşınmazın üzerine borçlardan dolayı haciz gelebilir veya mülk kredi için ipotek gösterilebilir.
Bu riskleri bertaraf etmenin yolu ise davayı açarken mahkemeden "İhtiyati Tedbir" kararı talep etmekten geçiyor. Bu karar, dava süresince tapunun başkasına devredilmesini veya üzerine yükümlülük getirilmesini engelliyor.
MİRAS DAVASINDA ZAMAN AŞIMI VAR MI?
En çok merak edilen "Ne zaman dava açmalıyım?" sorusuna da açıklık getiren Yavuz, mirasçıları rahatlatan bir bilgi verdi:
"Davanın hızlı açılması her zaman avantajlıdır ancak 5 yıl sonra da 10 yıl sonra da bu davayı açabilirsiniz. Mirastan mal kaçırma davalarında herhangi bir zaman aşımı veya hak düşürücü süre bulunmuyor."