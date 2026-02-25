ABD Başkanı Trump, Temsilciler Meclisi’nde ikinci defa seçilmesinden sonra ilk “Birliğin durumu” konuşmasını yaptı. 1 saat 40 dakika süren konuşma Kongre’de yapılan en uzun konuşma olarak kayıtlara geçti. Bu rekor daha önce 1 saat 20 dakika ile Bill Clinton’a aitti.

Trump konuşmasında ABD’nin ekonomik durumundan göçmen sorununa ve İran meselesine yönelik çok sayıda konuda mesaj verdi.

Trump, İran ile meseleyi diplomatik yollardan tercih ettiğini savunan Trump, İran’ı “terör destekçisi” olarak niteledi. Trump, İran’ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğini söyledi.

İran ile müzakerelere devam ettiklerini belirten Trump, ancak anlaşma sağlanamaması durumunda hazırlıklı olduklarını vurguladı.

“İRAN, ABD’YE ULAŞABİLECEK FÜZELER ÜRETMEYE ÇALIŞIYOR”

İran'ın artık ABD'ye de ulaşabilecek füzeler geliştirmeye çalıştığını savunan Trump, "Avrupa'yı ve denizaşırı üslerimizi tehdit edebilecek füzeler geliştirdiler ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşabilecek füzeler üretmek için de çalışıyorlar. Silah programlarını, özellikle de nükleer silahlarını yeniden inşa etmeye kalkışmamaları konusunda uyarıldılar. Yine de her şeye yeniden başlıyorlar." diye konuştu.

ABD Başkanı, on yıllardır ABD'nin temel politikasının İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek olduğunu vurgulayarak, "İranlılarla müzakerelerimiz devam ediyor. Anlaşma yapmak istiyorlar ancak şu gizli sözü henüz duymadık: Asla nükleer silaha sahip olmayacağız." ifadelerini kullandı.

İran yönetimi yaptığı bir çok açıklamada uranyum zenginleştirmedeki amaçlarının nükleer silah olmadığını belirterek barışçıl amaçlarla nükleer faaliyet yürüttüklerini söylemişti. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, yaptığı son açıklamada "İran hiçbir şartla asla nükleer silah geliştirmeyecektir. Ancak biz İranlılar da halkımızın barışçıl nükleer teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanma hakkından asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

“ABD HİÇ GÖRMEDİĞİ KADAR SAYGI GÖRÜYOR”

Trump, konuşmasında ABD’nin hiç görmediği kadar saygı gördüğünü belirterek, enflasyonun düştüğünü ve refahın arttığını savundu. Trump’ın ABD halkına yönelik mesajları şöyle:

“ABD'nin altın çağı başladı. Göreve kaosla başladım, tarihe geçecek değişimi başlattım. Sınırımız güvende, enflasyon düşüyor, refah artıyor. ABD hiç olmadığı kadar saygı görüyor.

Ülkemizi seven insanlara ABD'nin kapıları açık.

Biden görevi bize en kötü enflasyonla devretti. Düşük faizle Biden'dan kalan emlak krizini çözüyoruz.

Tarihimizde görülmemiş istihdam rakamına ulaştık. Birliğimizin durumu güçlüdür. O kadar kazanıyoruz ki ne yapacağımızı bilmiyoruz.

Otomobil kredilerini vergiden düşürülebilir hale getirdik. Amerikan çocukları için vergiden muaf Trump hesapları açtık.

Amerikan petrol üretimi günde 600 bin varilden fazla arttı. Yeni dostumuz ve ortağımız Venezuela'dan 80 milyon varilden fazla petrol aldık.

Gümrük vergileri, ABD'ye yüzlerce milyar dolar getirdi. Savaşları bitirirken gümrük vergilerini kullandım. Alternatif şekillerde, daha güçlü bir şekilde gümrük vergileri devam edecek.

Biden ve ortakları rekor enflasyona neden oldu. Maliyet krizini çözdük, gıdada ucuzlama devam edecek.

Obamacare denen büyük sigorta şirketlerini zengin etmeye yarayan uygulamayı kaldırdım. Maliyetleri azaltarak ilaç fiyatlarını tarihteki en ucuz noktaya getirdim. Tarihteki en yüksek noktadan en düşük noktaya getirdim.

Görevimiz ABD vatandaşlarını korumak, göçmenleri değil.

ABD rüyasını sağlayabilmek için suçla mücadele sürecek. Kongreden suçluların hapisten çıkmaması için yasa istiyorum. Geçen ay cinayetler bir önceki yıla göre yüzde yüz düştü.”