50 bin liralık kredinin geri ödemesi değişti: Bankalar faiz oranlarını güncelledi

QNB
Faiz oranı: %2,99
Aylık Taksit: 5.292,74 TL
Toplam Ödeme: 63.800,38 TL
ING
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 5.413,59 TL
Toplam Ödeme: 65.213,08 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 5.494,92 TL
Toplam Ödeme: 66.226,54 TL
Denizbank
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 5.544,02 TL
Toplam Ödeme: 66.815,74 TL
Akbank
Faiz Oranı: %5,50
Aylık Taksit: 6.345,52 TL
Toplam Ödeme: 76.433,74 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %4,95
Aylık Taksit: 6.106,89 TL
Toplam Ödeme: 73.532,68 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %5,06
Aylık Taksit: 6.154,27 TL
Toplam Ödeme: 74.138,74 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %4,99
Aylık Taksit: 6.124,10 TL
Toplam Ödeme: 73.739,20 TL