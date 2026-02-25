Yeniçağ Gazetesi
25 Şubat 2026 Çarşamba
50 bin liralık kredinin geri ödemesi değişti: Bankalar faiz oranlarını güncelledi

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle yurttaşlar, Ramazan ayında iftar sorması kurmakta bile zorlanır duruma geldi. Yurttaşları az da olsa nefes aldıracak olan 50 bin liralık kredi miktarının tutarlarını sizler için çıkardık. İşte 50 bin liranın banka banka aylık ödemesi...

Baran Yalçın
50 bin liralık kredinin geri ödemesi değişti: Bankalar faiz oranlarını güncelledi - Resim: 1

QNB

Faiz oranı: %2,99

Aylık Taksit: 5.292,74 TL

Toplam Ödeme: 63.800,38 TL

50 bin liralık kredinin geri ödemesi değişti: Bankalar faiz oranlarını güncelledi - Resim: 2

ING

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 5.413,59 TL

Toplam Ödeme: 65.213,08 TL

50 bin liralık kredinin geri ödemesi değişti: Bankalar faiz oranlarını güncelledi - Resim: 3

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 5.494,92 TL

Toplam Ödeme: 66.226,54 TL

50 bin liralık kredinin geri ödemesi değişti: Bankalar faiz oranlarını güncelledi - Resim: 4

Denizbank

Faiz Oranı: %3,61

Aylık Taksit: 5.544,02 TL

Toplam Ödeme: 66.815,74 TL

50 bin liralık kredinin geri ödemesi değişti: Bankalar faiz oranlarını güncelledi - Resim: 5

Akbank

Faiz Oranı: %5,50

Aylık Taksit: 6.345,52 TL

Toplam Ödeme: 76.433,74 TL

50 bin liralık kredinin geri ödemesi değişti: Bankalar faiz oranlarını güncelledi - Resim: 6

VakıfBank

Faiz Oranı: %4,95

Aylık Taksit: 6.106,89 TL

Toplam Ödeme: 73.532,68 TL

50 bin liralık kredinin geri ödemesi değişti: Bankalar faiz oranlarını güncelledi - Resim: 7

Halkbank

Faiz Oranı: %5,06

Aylık Taksit: 6.154,27 TL

Toplam Ödeme: 74.138,74 TL

50 bin liralık kredinin geri ödemesi değişti: Bankalar faiz oranlarını güncelledi - Resim: 8

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %4,99

Aylık Taksit: 6.124,10 TL

Toplam Ödeme: 73.739,20 TL

