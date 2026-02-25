İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Konuşmasına şehit pilotu anarak başlayan Dervişoğlu, Ramazan ayı boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini dile getirdi. İlk iftarı şehit Cem Dolapçı’nın ailesiyle yaptıklarını belirten Dervişoğlu, Balıkesir, Bursa ve Ankara’da gençlerle buluştuklarını ifade etti.

İftar programlarında vatandaşların iki temel soruya yanıt aradığını dile getiren Dervişoğlu, bu soruları şöyle sıraladı:

“Perişanız, bu ekonomi ne olacak?”

“Terörle mücadelede gelinen noktada devletin ve bayrağın şerefi ne olacak?”

Bu iki sorunun kaynağının aynı olduğunu savunan Dervişoğlu, “Türkiye bir yanda açlıkla sınanıyor, diğer yanda korkuyla sindiriliyor. Bunun adı şantaj siyasetidir.” dedi.

İktidarın ekonomik zorlukları ve yargı süreçlerini bir yönetim aracı haline getirdiğini öne süren Dervişoğlu, vatandaşın “ölmeyecek kadar” geçindirilip, “itiraz etmeyecek kadar” baskılandığını iddia etti.

“Bir partiye el sokup karıştırıyorlar ki kimse Türkiye’yi değiştirme umuduna kapılmasın.” diyen Dervişoğlu, yaşananların basit bir siyasi rekabet değil, sistematik bir baskı düzeni olduğunu savundu.

'İMRALI’NIN STATÜSÜ DİYE BİR ŞEY YOKTUR'

Konuşmasının önemli bölümünü terörle mücadele ve çözüm süreci tartışmalarına ayıran Dervişoğlu, özellikle Devlet Bahçeli’nin “İmralı’nın statüsü” tartışmalarına ilişkin sözlerini hedef aldı.

“İmralı’nın statüsü diye bir şey yoktur. İmralı, Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümranlık sahasında bir cezaevidir, nokta.” diyen Dervişoğlu, terör örgütü liderinin siyasal bir özne haline getirilmesinin egemenlik sorunu olduğunu ileri sürdü.

Abdullah Öcalan’ın ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olduğunu hatırlatan Dervişoğlu, “Devlet terörle konuşmaz, hükmeder.” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’YE TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dünkü grup toplantısında Öcalan'a statü isterken, silahlarını bırakmış olan teröristlerin topluma entegre edilmesi konusunda "düzenleme" çağrısı yaptı. Bahçeli'nin bu çağrısına bir tepki de Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi.

Dervişoğlu, "Çok seviyorsan o rozeti taktıktan sonra eş başkan olarak yanına al. 57 senelik çınar Milliyetçi Hareket Partisi'nin adını Halkların Hareket Partisi yaparsın olur biter. Sonunda bu millet hem senden kurtulur hem de Abdullah Öcalan belasından." dedi.

