Anasayfa Magazin Survivor’da ortalık karıştı: Seren Ay ve Seda birbirine girdi

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’da 24 Şubat Salı gecesi oynanan bölümde eleme adayı ada konseyi oylamasıyla netleşti. Yayınlanan fragmanda Seren Ay ve Seda'nın kavgası sosyal medyada gündem oldu.

Gül Devrim Koyun
Yayınlanan fragmanda Seren Ay ve Seda'nın kavgası izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Bağırarak birbirlerinin üzerine yürüyen Seren Ay ve Seda, çevredeki arkadaşları tarafından güçlükle ayrıldı.

Gerilim ve çekişmenin dorukta olduğu yayında kırmızı ile mavi takımlar, potaya isim göndermemek amacıyla ikinci dokunulmazlık yarışında ter döktü.

Yoğun tempolu mücadelede yarışmacılar güç, hız ve isabet gerektiren parkurda son ana kadar direndi.

Mavi takım zaferi elde ederken kırmızı takımda potaya gidecek isim merak konusu haline geldi.

Bir önceki gün Beyza’nın aday gösterildiği yarışta, dün geceki gelişmelerle sorular yanıt buldu.

Peki ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı, kırmızı takımda kim elenme riskiyle karşı karşıya kaldı? 24 Şubat Survivor özeti ve haftanın adayları şöyle sıralandı.

Tv8’de yayınlanan 24 Şubat 2026 tarihli Survivor bölümünde takımlar bir kez daha zorlu dokunulmazlık parkurunda karşılaştı.

Heyecanlı kapışmada Gönüllüler (mavi) takımı üstünlük sağlayarak dokunulmazlığı kazandı. Bu sonuçla Ünlüler (kırmızı) takımında eleme oylaması yapıldı ve konseyde haftanın ikinci potaya giden ismi ortaya çıktı.

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Takımlar 24 Şubat gecesi nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesine girişti. Yarışmacılar ellerinden geleni ortaya koyarken Gönüllüler takımı parkuru tamamlayarak zaferi elde etti ve haftanın ikinci dokunulmazlığını kaptı.

SURVIVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda gerçekleştirilen oylama neticesinde Seda, haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi. Böylece bu haftanın potadaki isimleri Beyza ve Seda şeklinde kesinleşti.

