TÜİK’in Avrupa Birliği ile eş zamanlı yayımladığı "Sağlık Modülü" sonuçları, Türkiye’deki hanelerin sağlık harcaması yükünü ve fiziksel aktivite karnesini ortaya koydu. Verilere göre halkın yüzde 63’ü egzersize zaman ayırmazken, düşük gelirli hanelerin en büyük kabusu ilaç ve muayene masrafları oldu.

SAĞLIK HARCAMALARI HANELERİN YARISINA "YÜK" OLDU

TÜİK’in 15 yaş üstü fertlerle yaptığı araştırma, sağlık sistemindeki ücretsiz hizmetlere rağmen ek harcamaların haneleri zorladığını gösteriyor.

Hanelerin %56,3’ü doktor muayene ve tedavi masraflarının hane ekonomisine yük getirdiğini (çok veya biraz) belirtti. İlaç masrafları hanelerin %55,9’u için bir yük unsuru haline geldi. Diş tedavisi ise en çok "pas geçilen" kalem oldu. En düşük gelir grubundaki vatandaşların %45,4’ü son bir yılda hiç diş muayenesi yaptıramadı.

ZENGİN VE FAKİR ARASINDAKİ SAĞLIK UÇURUMU

Gelir gruplarına göre harcamaların ağırlığı çarpıcı bir tablo oluşturuyor.

En düşük %20’lik gelir grubundaki hanelerin %65,5’i ilaç harcamalarının, %62,9’u ise doktor muayene masraflarının altında ezildiğini ifade etti.

En yüksek gelir grubundaki hanelerin yarısından fazlası (%53), sağlık harcamalarının kendileri için hiçbir yük oluşturmadığını belirtti.

ÇALIŞMA HAYATININ ÖZETİ: OTURUYORUZ YA DA AYAKTAYIZ

Araştırma, çalışan nüfusun fiziksel aktivite yoğunluğunu da mercek altına aldı.

Çalışanların %45,5’i gününü ayakta, %29,4’ü ise oturarak geçiriyor. Ağır işlerde çalışanların oranı ise sadece %6,4’te kaldı. Dikkat çeken bir veri ise yoksulluk riskiyle ilgili oldu. Yoksulluk riski altında olmayanların %31,7’si oturarak (masa başı) çalışırken, yoksulluk riski altındakilerde bu oran %17,2’ye düşüyor. Bu gruptakilerin %11,2’si ağır fiziksel işlerde çalışıyor.

HAREKET ETMİYORUZ: %63,3 HİÇ EGZERSİZ YAPMIYOR

Türkiye’nin en zayıf karnesi "fiziksel aktivite" oldu. 15 yaş ve üstü fertlerin %63,3’ü boş zamanlarında veya iş dışında en az 10 dakikalık bir yürüyüş ya da egzersiz dahi yapmıyor. Günde bir veya daha fazla kez spor yapanların oranı ise toplamda sadece %13’te kaldı.

EN ÇOK "GÖRME" VE "YÜRÜME" SORUNU YAŞIYORUZ

Vatandaşların fiziksel yetileri incelendiğinde;

Halkın %17,3’ü görme zorluğu çekiyor.

%15,2’si yürüme, %12,6’sı ise hatırlama/odaklanma problemleri yaşadığını belirtiyor.

İletişim kurma konusunda ise toplumun %96,9’u herhangi bir sorun yaşamıyor.