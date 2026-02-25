Erdoğan, Sözcü muhabirinin "İmralı'nın statüsü" konusunda sorduğu soruya yanıt verdi. Bahçeli'nin "İmralı'nın statüsü ne olacak?" çıkışına "İmralı şuanda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Salı günü MHP'nin TBMM grup toplantısında konuşan Bahçeli süreç raporuyla birlikte atılacak adımlar için, "PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır?" demiş, ardından da şu ifadeleri kullanmıştı: