Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16 uçağında bir pilotun şehit olduğunu duyurdu.

Vali Ustaoğlu, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının görev uçuşu esnasında saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradığını bildirdi.

'BİR PİLOTUMUZ ŞEHİT OLMUŞTUR'

Ustaoğlu, yazılı açıklamasında “Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız görev uçuşu esnasında 00:50 sıralarında kaza kırıma uğramış olup, bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

AKIN GÜRLEK: OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Balıkesir’de kaza kırıma uğrayan F-16 ile ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Balıkesir’de 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkış yapan bir F-16 uçağıyla saat 00.56 itibarıyla telsiz irtibatı ve iz bilgisinin kesildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz."