YENİÇAĞ - 18 Mart 2026 Çarşamba gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

AKIN GÜRLEK'TEN MAL VARLIĞI İDDİASINA YANIT: BELGE GÖSTERDİ

Akın Gürlek mal varlığı iddialarına belgeli şekilde yanıt verdi. Gürlek ayrıca CHP Lideri Özel'e rüşvet suçu iddiasında bulundu. Üzerine kayıtlı sadece 4 taşınmaz olduğunu belirten Gürlek, "Güya bir ID numaraları falan vermiş ama ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu? Yazmıyor." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AKIN GÜRLEK'E MALVARLIĞI VE MUHİTTİN BÖCEK YANITI

CHP Lideri Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in malvarlığı ile ilgili açıklamalarına sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi. Özel, "Belgelere cevap verirken e-devletten aktif-pasif taşınmazları göstermek yerine, hızla sattıklarını gizlemeye kalkıyor" dedi. Özel Muhittin Böcek iddiası için de "İtirafçı ol baskısı yaptığını itiraf etti" şeklinde konuştu.

İBB DAVASI'NDA YEDİNCİ CELSE! İMAMOĞLU'NDAN HEYETE BAYRAM İÇİN TAHLİYE ÇAĞRISI

İBB davasında 6’ncı celse, salon tartışmaları ve yeni kısıtlamaların gölgesinde tamamlandı. Duruşmada bugüne kadar 8 sanık savunma yaptı. Bayram nedeniyle haftanın son celsesi görülecek. Yedinci celsenin ardından tutuklular, Ramazan Bayramı'nı hapiste geçirecek.

CHP İSTEDİ AYM İPTAL ETTİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM’nin Dışişleri Bakanlığı’nı Güçlendirme Vakfı Kanunu’na ilişkin kararın CHP’nin başvurusu sonrası iptal edildiğini duyurdu. Bazı yetkiler iptal edilirken Günaydın, vakfa tanınan kritik ayrıcalıkların devam etmesine dikkat çekti.

TANJU ÖZCAN TUTUKSUZ YARGILANABİLİR: ESKİ MHP'LİLER DE DEVREYE GİRDİ, ANKARA'DA SEFERBERLİK

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yargılamasında kritik gelişmeler var. YENİÇAĞ Genel Yayın yönetmeni Berna Can, 'Yaparsa AK Parti yapar bakanları geliyor' başlıklı yazısında Tanju Özcan için Ankara'da birçok bürokratın seferberlik başlattığını ve Özcan'ın tutuksuz yargılanabileceğini söyledi.

YENİÇAĞ KÖŞE YAZISI - AHMET TAKAN

“UFUK” HALİFELİKTE BİRLEŞTİ Mİ?..

ABD-İsrail, İran savaşı…

Dünya büyük bir gerilim hattı üzerinde… “Bu savaş ne zaman sonlanır” diye her gün papatya falına bakılıyor… İran’a hunharca saldıran cani haydutlar ise gaz kesmiyor!..

MSB: NATO, ADANA'YA EK PATRIOT SİSTEMİ KONUŞLANDIRACAK

Milli Savunma Bakanlığı, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ndeki patriot sistemine ek olarak Almanya'daki Müttefik Hava Komutanlığınca patriot savunma sistemi konuşlandırılacağını duyurdu.

AKP'Lİ VEKİL VATANDAŞLIK BORSASINDAN ÇIKTI: İYİ PARTİ'DEN SEÇİLMİŞTİ

İş insanı Serge Lusamba Kasanda, Türk vatandaşlığı alacağı vaadiyle Esenyurt’ta kendisine piyasanın çok üzerinde fiyatlarla daire satıldığını ve bu süreçte dolandırıldığını öne sürdü. Kasanda, yaşananların sorumlusu olarak İYİ Parti'den seçilip AKP'ye geçen milletvekili Seyithan İzsiz’i suçladı.

İRAN DOĞRULADI: GENEL SEKRETER ALİ LARİCANİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'ye bağlı ofis, Laricani'nin İsrail saldırısında öldüğünü duyurdu.

ABD'NİN UÇAK GEMİSİNDE YANGIN ÇIKMIŞTI... USS GERALD R. FORD'UN AKIBETİ BELLİ OLDU

ABD’ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinin, çamaşırhane bölümünde çıkan yangının ardından Kızıldeniz’den ayrılarak onarım için Yunanistan’a bağlı Girit adasına gideceği bildirildi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN TRUMP’A BÜYÜK MEYDAN OKUMA

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alarak, "Trump, şimdiye kadar kendi ifadesiyle birçok ‘sürpriz’ açıkladı, artık bundan sonra bizim sürprizlerimizi beklesin" dedi.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA DEV ZAM GELİYOR: RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

1 Nisan ayı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gözü elektrik ve doğal gaz fiyatlarında. Olcay Aydilek, elektrik ve doğal gaza yüzde 20-22 oranında zam konuşulduğunu iddia etti.

BAYRAMDA DEPOLAR KAÇA DOLACAK? İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Bayram tatili öncesi akaryakıt fiyatları cep yakıyor! Benzin ve motorine gelen zamlarla birlikte 45 litrelik depo maliyeti 3 bin TL’ye dayandı.

LİVERPOOL - GALATASARAY KARŞILAŞMASINDA MUHTEMEL İLK 11’LER

Yaklaşık 1 milyar Euro kadro değerine sahip Liverpool’u bu sezon iki kez Rams Park’ta mağlup eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final hedefiyle bu kez Anfield Road’da sahaya çıkıyor.

ARDA GÜLER ATTIĞI MUHTEŞEM GOLÜ ANLATTI

Arda Güler, Real Madrid ile Manchester City’yi eleyerek çeyrek finale yükseldi. Genç milli futbolcu, Elche’ye attığı uzun mesafeli gol ve 2026 Dünya Kupası hedeflerini duyurdu.

1) 18 Mart Çanakkale Zaferi

Çanakkale Zaferi’nin 18 Mart yıldönümünde Türkiye genelinde törenler düzenlendi. Şehitler anılırken, savaşın tarihi önemi ve bıraktığı miras bir kez daha vurgulandı.

2) Topkapı Sarayı’nın sevimli kedisi “Şerbet” gündem oldu

Topkapı Sarayı’nın sevilen kedisi Şerbet, ziyaretçilerle kurduğu sıcak bağ ve paylaşılan görüntülerle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sarayın “maskotu” olarak anılan Şerbet, kısa sürede kullanıcıların favorisi haline geldi.