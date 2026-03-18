Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için transfer yarışında: Takımından ayrılıyor

Süper Lig’in iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. İki kulüp de dünyaca ünlü bir yıldız için harekete geçti. İşte detaylar

İbrahim Doğanoğlu
Geçtiğimiz günlerde iki Süper Lig devini de sevindiren bir gelişme yaşandı.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan’da forma giyen Rafael Leao ile ilgili transfer süreci belirsiz bir hal aldı.

ALLEGRI İLE GERGİNLİK YAŞADI

Lazio karşılaşmasında oyundan alınmasının ardından teknik direktör Massimiliano Allegri ile yaşanan gerginliğin ardından taraflar arasındaki sözleşme yenileme görüşmelerinin ilerlemediği belirtiliyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre kulüp ile oyuncu arasındaki fikir ayrılıklarının giderilmesi şu aşamada zor görünüyor.

MILAN'IN TALEBİ

Milan cephesinin oyuncu için yaklaşık 70 milyon Euro seviyesinde bir bonservis beklentisi bulunuyor.

Öte yandan Avrupa ve Suudi Arabistan ekiplerinden şu ana kadar somut bir girişim olmadığı ifade edilirken kulübün gelebilecek tekliflere açık olduğu aktarılıyor.

DEV TAKIMLARIN İLGİSİ VAR

Geçtiğimiz dönemde Bayern Münih’in de ilgilendiği oyuncu için Türkiye’den Fenerbahçe ve Galatasaray’ın gelişmeleri yakından takip ettiği konuşuluyor.

GALATASARAY FIRSAT KOVALIYOR

Galatasaray’ın daha önce Victor Osimhen transferinde olduğu gibi fırsat oluşması halinde harekete geçecek.

FENERBAHÇE TAKİPTE

Fenerbahçe cephesinde de oyuncunun izleme listesinde yer aldığı ifade ediliyor.

Leao, yaşadığı sorunların arıdan İtalyan devinden ayrılmaya sıcak bakıyor.

SEZON RAKAMLARI

26 yaşındaki dünya yıldızı, bu sezon Milan formasıyla şu ana kadar 24 maça çıkarken takımına 10 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

PORTEKİZ İLE 5 GOL

Leao, Portekiz A Milli Takımı ile de 43 maça çıkarken 5 de gol attı.

