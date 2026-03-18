Bayramda depolar kaça dolacak? İşte güncel akaryakıt fiyatları

Bayram tatili öncesi akaryakıt fiyatları cep yakıyor! Benzin ve motorine gelen zamlarla birlikte 45 litrelik depo maliyeti 3 bin TL’ye dayandı. İşte detaylar…

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
Son bir yılda akaryakıt fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, sürücülerin bütçesini zorlamaya devam ediyor. Benzine yaklaşık 9 TL, motorine ise 11 TL zam gelmesiyle birlikte araç kullanmak her geçen gün daha maliyetli hale geldi.

Bayram tatili için yola çıkmayı planlayan milyonlarca kişi, artan yakıt fiyatları nedeniyle hesaplarını yeniden yapmak zorunda kaldı. Özellikle uzun yol planlayanlar için depo maliyetleri ciddi seviyelere ulaştı.

45 Litrelik Depo Neredeyse 3 Bin TL

Güncel fiyatlarla birlikte standart 45 litrelik bir otomobil deposunun dolum maliyeti 3 bin TL sınırına dayandı. Bu rakam, geçtiğimiz yıla kıyasla yaklaşık 500 TL’lik ek yük anlamına geliyor.

Küresel Kriz Fiyatları Tetikledi

Orta Doğu’da artan gerilim ve petrol arzına ilişkin riskler, küresel piyasalarda fiyatları yukarı çekti. Özellikle kritik geçiş noktalarında yaşanan sorunlar, petrol fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu.

Petrol Fiyatlarında Sert Yükseliş

Yılın başında 60 dolar seviyelerinde olan petrol fiyatları, kısa sürede ciddi bir artış göstererek 100 dolara yaklaştı. Bu yükseliş, doğrudan iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

Benzin ve Motorinde Son Durum

Benzin litre fiyatı: 62 TL seviyesine dayandı

Motorin litre fiyatı: 65 TL’yi aştı

Yıl başına göre çift haneli artışlar dikkat çekiyor.

Eşel Mobil Sistemi Yeterli Olmadı

Fiyat artışlarını dengelemek için uygulanan eşel mobil sistemi devreye alınsa da, yükselişin önüne geçilemedi. Vergi düzenlemeleri geçici rahatlama sağlasa da maliyetler sürücülere yansımaya devam ediyor.

Bayram Yolculuğu Daha Pahalı

Artan yakıt fiyatları, bayram yolculuklarını da doğrudan etkiliyor. Özellikle uzun mesafeli seyahat planlayanlar için yakıt gideri, tatil bütçesinin en büyük kalemlerinden biri haline geldi.

Sürücüler Alternatif Arayışında

Yüksek maliyetler nedeniyle birçok sürücü:

Toplu taşımaya yöneliyor

Araç paylaşımı yapıyor

Daha az yakıt tüketen araçları tercih ediyor

Fiyatlar Daha da Artar mı?

Uzmanlara göre küresel piyasalardaki belirsizlik devam ettiği sürece akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürebilir. Özellikle petrol fiyatlarındaki hareketlilik, iç piyasada yeni zam ihtimalini gündemde tutuyor.

Bayram ziyareti için yola çıkacak 45 litrelik standart bir otomobilin güncel dolum maliyetleri şöyle şekillendi:

İşte 45 litrelik bir deponun dolum maliyeti:

İSTANBUL
Benzin: 1 Ocak 2.387,25 TL 18 Mart 2.790,90 TL Net fark 403,65 TL
Motorin: 1 Ocak 2.447,10 TL 18 Mart 2.967,30 TL Net fark 520,20 TL

ANKARA
Benzin: 1 Ocak 2.428,65 TL 18 Mart 2.807,10 TL Net fark 378,45 TL
Motorin: 1 Ocak 2.494,35 TL 18 Mart 3.016,35 TL Net fark 522,00 TL

İZMİR
Benzin: 1 Ocak 2.443,50 TL 18 Mart 2.819,25 TL Net fark 375,75 TL
Motorin: 1 Ocak 2.509,20 TL 18 Mart 3.028,95 TL Net fark 519,75 TL

Kaynak: Haber Merkezi
