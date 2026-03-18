Ünlü boya kalemi raflardan tek tek toplatılıyor: Her evde çocukların elinde...

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını korumak adına yürüttüğü denetimler sonucunda korkutucu bir tabloyu gözler önüne serdi. "Boya Kalemleri ve Boya Malzemeleri" ürün grubunda yapılan incelemelerde, bir markanın parmak ve yüz boyalarında yasal sınırların çok üzerinde, alerjik ve zehirli etkileri olan kimyasal madde saptandı.
Derleyen: Süleyman Çay
Yapılan laboratuvar testleri sonucunda, Collex markasına ait "6 Renk Parmak ve Yüz Boyası" ürünlerinde, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği’nde belirtilen limitlerin çok üzerinde 2-Metilisothiazolin-3 (2H)-On maddesi tespit edildi.
Özellikle siyah, yeşil, mavi, kırmızı, sarı ve beyaz renklerin tamamında koruyucu madde miktarının izin verilen 0,25 ppm sınırını katbekat aşarak, bazı renklerde 0,8 ppm seviyelerine kadar çıktığı rapor edildi.
Bu kimyasalın çocuklarda ciddi deri tahrişlerine ve alerjik reaksiyonlara sebep olabileceği belirtiliyor.
Akar Kırtasiye San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından piyasaya sürülen ve barkodu 8690857052226 olan söz konusu ürünler için Bakanlık radikal bir karar aldı.
13 Şubat 2026 tarihi itibarıyla ürünlerin piyasaya arzı tamamen yasaklandı ve mevcut ürünlerin raflardan toplatılmasına karar verildi.
Yetkililer, evinde veya okulunda bu marka ve barkod numarasına sahip boya seti bulunan vatandaşları, ürünleri kesinlikle kullanmamaları ve satın aldıkları yerlere iade etmeleri konusunda uyardı.