CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP’nin başvurusu üzerine AYM’nin iptal ettiği kararı sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP Grubu’nun başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, Dışişleri Bakanlığı’nı Güçlendirme Vakfı Kanunu’nda yer alan ve vakfa taşıt ile taşınır-taşınmaz mal edinme, kiralama, inşa etme ve bunları Dışişleri Bakanlığı’na tahsis etme yetkisi tanıyan düzenlemeyi iptal etti.

Söz konusu yasanın 6 Haziran 2024’te yayımlandığı, AYM kararının ise Resmi Gazete’de yayımlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girecek olması nedeniyle, anayasaya aykırı düzenlemenin yaklaşık 2,5 yıl yürürlükte kalacağı değerlendirildi.

Öte yandan AYM’nin, vakfa tanınan bazı yetkilerle ilgili iptal taleplerini reddettiği belirtildi.

CHP Grubu’nun başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi;



Dışişleri Bakanlığı’nı Güçlendirme Vakfı Kanunu’nda yer alan,



Vakfın taşıt, taşınır ve taşınmaz mal alması, kiralaması, inşa etmesi, Dışişleri Bakanlığı’na tahsis etmesine yönelik düzenlemeyi iptal etmiştir.



— Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) March 18, 2026

Gökhan Günaydın'ın paylaşımı şu şekilde:

CHP Grubu’nun başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi; Dışişleri Bakanlığı’nı Güçlendirme Vakfı Kanunu’nda yer alan, Vakfın taşıt, taşınır ve taşınmaz mal alması, kiralaması, inşa etmesi, Dışişleri Bakanlığı’na tahsis etmesine yönelik düzenlemeyi iptal etmiştir. Konuya ilişkin Bilgi notu aşağıda sunulmuştur. Yasanın 6 Haziran 2024 tarihinde yayımlandığı ve AYM’nin de iptal kararının RG’de yayımlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmettiği değerlendirildiğinde, anayasaya aykırı düzenlemenin geçerli kalma süresi 2.5 yıla ulaşmaktadır. Bundan da öte, AYM, Vakfa verilen yetkilerden iptalini talep ettiğimiz aşağıda belirtilen hükümleri iptal etmemiştir: