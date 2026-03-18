18 Mart 2026 Çarşamba
Anfield Road’da tarihi gece: Yeni destanla dön Cimbom

Yaklaşık 1 milyar Euro kadro değerine sahip Liverpool’u bu sezon iki kez Rams Park’ta mağlup eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final hedefiyle bu kez Anfield Road’da sahaya çıkıyor.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
İlk maçtan 1-0’lık avantajla İngiltere’ye giden sarı-kırmızılı ekip, bir kez daha tarih yazmanın peşinde. Peki, Liverpool - Galatasaray karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel kadroları futbolseverler tarafından merak konusu.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden galibiyet ya da beraberlikle ayrılması halinde çeyrek finale yükselmeyi başaracak.

Liverpool’un tek farklı galibiyeti durumunda karşılaşma uzatmalara taşınacak. Ev sahibi takımın iki veya daha farklı skorla kazanması halinde ise Galatasaray Avrupa defterini kapatacak.

LİVERPOOL- GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Anfield Stadı'nda oynanacak.

LİVERPOOL- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

LİVERPOOL- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TRT 1 ile Tabii platformu üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

LİVERPOOL- GALATASARAY MAÇI KİM YÖNETECEK?

Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

LİVERPOOL MUHTEMEL 11'İ

Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış, Sara, Lang, Osimhen

Galatasaray’da kritik karşılaşma öncesinde tek eksik, sarı kart cezalısı Sanchez olacak. Kolombiyalı oyuncunun yokluğunda savunmanın merkezinde Singo’nun görev alması bekleniyor.

UEFA, İtalya’da Juventus ile oynanan karşılaşmada yaşanan tribün olayları nedeniyle Galatasaray’a deplasman yasağı uygulamıştı. Bu karar doğrultusunda sarı-kırmızılı taraftarlar, Anfield’daki mücadelede tribünde yer alamayacak.

Kaynak: Haber Merkezi
