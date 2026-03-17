CHP lideri Özgür Özel, Adalet Bakanı Gürlek’in malvarlığına ilişkin açıklamasında Lüksemburg'da yat alımı ve on milyonlarca liralık tapu kayıtlarını gündeme taşıdı. Özel, Gürlek’in elindeki 12 taşınmazın değerini 325 milyon lira, sattığı 4 taşınmazı ise 126 milyon lira olarak açıkladı. Özel, toplamın 452 milyon liraya ulaştığını belirterek mal varlığının maaşla açıklanamayacağını söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddia ettiği malvarlıklarına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, malvarlığına yönelik iddiaları reddedip, "Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum" dedi.

İBB DAVASI'NDA 6. CELSE YENİ KISITLAMA KARARLARININ GÖLGESİNDE BAŞLADI: GİZLİ TANIĞIN İDDİALARINA YANIT VERİLDİ

İBB Davası’nda 6’ncı celse, önceki oturumlarda yaşanan “yer tartışmaları” ve yeni kısıtlama kararlarının gölgesinde başladı. Ağaç AŞ. çalışanı Ümit Polat, geçen hafta gündem olan İstanbul Valisi çıkışının ardından, 'Saygısızlık yapmak istemem' diyerek yeni açıklama yaptı. Polat ve avukatının ifadesinin ardından listenin beşinci sırasındaki Fatih Yağcı ifade verdi.

VATANDAŞIN CEBİNDEN HER YIL 7 MİLYAR DOLAR PARA ÇIKACAK: CHP'Lİ YAVUZYILMAZ AÇIKLADI

CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Rusya'nın Akkuyu Nükleer Santrali'nden işletme ömrü boyunca 478 milyar 112 milyon dolar gelir elde edeceğini, bu paranın da vatandaştan çıkacağını açıkladı.

HER ŞEY İÇİN ÇOK GEÇ

Ahmet Takan'ın "Her şey koltuk için..." başlıklı yazısı dikkat çekti.

KADIKÖY TRAFİĞİNİ FELÇ EDECEK PROJE OTOPARK TAHLİYESİ İLE BAŞLADI

Kadıköy Rıhtımı'ndaki açık otopark alanına yapılması planlanan projeye yönelik araçlar tahliye edilmeye başlandı. Tahliye kararı valilik tarafından alındı.

FATİH ALTAYLI BEYİN AMELİYATI OLDU

Gazeteci Fatih Altaylı, beyninde bulunan tümörün büyümesi nedeniyle bu sabah ameliyata alındı. Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı, ameliyatın saat 12.00'ye doğru bittiğini ve Fatih Altaylı'nın durumunun iyi olduğunu belirtti.

BAYRAMDA OTOBÜS BİLETİ BULAMAYANLAR MÜJDE GELDİ

Şehir dışına çıkmak isteyip te şehirler arası otobüslerde yolculuk yapmak isteyenlere müjde Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan geldi. Bakan Uraloğlu, Ramazan Bayramı'ndaki yolcu yoğunluğunu çözmek için turizm araçlarına "ek sefer" yetkisi verildiğini duyurdu.

İTİRAFÇI OLMUŞTU: BEBEK OTEL MÜDÜRÜ TAHLİYE EDİLDİ

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda itirafçı olan Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak tahliye edildi.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN İÇİN KRİTİK UYARI: 'FIRSAT' DİYEREK AÇIKLADI

Altın yatırımcıları piyasaları endişeli şekilde takip etmeye devam ederken Orta Doğu’da süren savaş sebebiyle altın fiyatlarında beklenen sert hareket görülmedi. Ekonomist İslam Memiş, altında mevcut seviyelerin yatırımcı açısından fırsat olarak izlenmesi gerektiğini söyledi.

DEV KURULUŞ SAVAŞ DEVAM EDERSE TÜRKİYE EKONOMİSİNE OLACAKLARI AÇIKLADI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Orta Doğu’daki savaşın devamı durumunda Türkiye’de ekonominin nasıl etkileneceğini analiz etti. Yapılan açıklamada enflasyon baskısı ve cari açıkta büyümeye dikkat çekildi.

EMEKLİ BAYRAM YAPAMAYACAK: ESKİ AYAKKABILARLA GEÇİRECEĞİZ

Açlık sınırının 32 bin TL’yi aştığı, en düşük emekli maaşının ise 20 bin TL’de kaldığı Türkiye’de emekliler bayrama buruk giriyor. Konya Bedesten Çarşısı’nda nabız tutan bir vatandaş, 'Eski ayakkabılarla bayram karşılayacağız' dedi.

İRAN ULUSAL GÜVENLİK YÜKSEK KONSEYİ SEKRETERİ ÖLDÜRÜLDÜ: İSRAİL SAVUNMA BAKANI DUYURDU

İsrail basınında çıkan iddiaya göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, saldırılarda hedef alındı. Medyada çıkan haberler sonrası İsrail Savunma Bakanı Katz, Laricani'nin öldürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Laricani'nin sosyal medya hesabından bir not paylaşıldı.

ALMANYA BAŞBAKANI FRİEDRİCH MERZ: SAVAŞ EN KISA SÜREDE SONA ERMELİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin, çatışmaların uzamasına karşı uyarıda bulundu. Merz, savaşın “net bir plan ve stratejiyle en kısa sürede sona erdirilmesi gerektiğini” söyledi.

TRUMP’TAN HAYDUTÇA PAYLAŞIM: 51’İNCİ EYALET OLMAK İSTEYEN VAR MI?

ABD Başkanı Trump sosyal medyadan çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Trump, Venezuela’nın İtalya’yı mağlup ettiği beysbol maçına dikkat çekerek “51’inci eyalet olmak isteyen var mı?”

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanına avantajlı gidiyor. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, Anfield’da alacağı sonuçla çeyrek final biletini hedefliyor.

ÖZGÜR ÖZEL’İN “TURPUN KÜÇÜĞÜ” ÇIKIŞI TARTIŞMA YARATTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Turpun küçüğü” başlığıyla yaptığı açıklamayla siyasetin gündemine oturdu. Özel’in ifadeleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu; destekleyenler olduğu kadar sert eleştiriler de geldi.

KADIKÖY RIHTIM’DAKİ OTOPARK ALANINA CAMİ PLANI GÜNDEMDE

Kadıköy Rıhtım’da bulunan otopark alanının boşaltılarak yerine cami yapılmasının planlandığı iddiası tartışma yarattı. Bölgedeki düzenleme önerisi kamuoyunda farklı görüşleri beraberinde getirirken, proje henüz netleşmeden sosyal medyada geniş yankı buldu.