2 Nisan 2010 tarihinde temelleri atılan ve alüminyum metal cephe sistemlerinden inşaata kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Vehas Alüminyum Metal Cephe Sistemleri Plastik Cam İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, konkordato sürecinde en kritik aşamaya geldi.
16 yıllık Türk devi iflasla boğuşuyor: Sektörün gözü bu toplantıda
İflasla boğuşan 16 yıllık Vehas, konkordato sürecinde en kritik aşamaya girdi. Dev şirket için alacaklılar 10 Nisan'da masaya oturuyor.Mina Kaymakçı
Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı dev şirket için alacaklılar masaya oturuyor.
Konkordato teklifini değerlendirmek ve oylamak üzere yapılacak alacaklılar toplantısı, 10 Nisan 2026 tarihinde iki ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilecek:
Adi Alacaklılar: Saat 15:00 - 16:00 arası.
Rehinli Alacaklılar: Saat 16:00 - 16:30 arası.
Toplantı, Altındağ Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki belirlenen adreste borçlunun tekliflerini müzakere etmek üzere yapılacak.
Toplantıya bizzat katılamayan alacaklılar için kapılar hemen kapanmıyor. İcra ve İflas Kanunu gereğince, toplantının bitimini takip eden 7 günlük iltihak süresi (17 Nisan 2026 mesai bitimine kadar) içinde Siteler’deki komiserlik adresine giderek oy kullanmak mümkün. Ancak bu süre zarfında da oy kullanmayan alacaklılar, teklifi reddetmiş sayılacak.
Hukuki sürecin aksamaması için toplantıya katılacakların yanlarında bulundurması gereken belgeler konusunda uyarı yapıldı.
Alacaklılar, toplantıdan önceki 7 gün boyunca komiserlik bünyesindeki belgeleri inceleyerek süreç hakkında detaylı bilgi sahibi olabilecekler.