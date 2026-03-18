Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP lideri Özgür Özel'in 'mal varlığı' iddialarına yanıt verdi.

"ÖZEL'İN AMACI DAVALARI PERDELEMEK"

"Yani o belgeler kesinlikle sahte ve düzmece belgeler. Benim üzerime kayıtlı dört tane taşınmaz var. Yani o diğerlerini bilmiyorum. Yalan. Güya bir ID numaraları falan vermiş ama ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu? Yazmıyor.

Yani Özgür Özel'in amacı burada asrın yolsuzluğu davasını perdelemek, birincisi amacı bu. İkinci amacı ben de kendisine şunu söylüyorum.

GÜRLEK'TEN YENİ İDDİA

Gürlek, Özel hakkında yeni bir iddiada bulundu:

"Biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde bir Manisa ilinde benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Burada tabii Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı."

'ÖZEL VE MUHİTTİN BÖCEK ARASINDA PAZARLIK İDDİASI'

Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da bazı istasyon çalışmaları var. Bu bazı istasyon çalışmalarında ortaya konuldu.

Bunlar dosyada da var. Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor. Birincisi asrın yolsuzluk davasını, ikincisi de Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için Manisa benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası var. "

Muhittin Böcek'in aday olması için 15 Ocak 2024 tarihinde ki baz istasyon kayıtlarıyla sabit, Muhittin Böcek de aslında anlatacak da, zamanı var. Özgür Özel seçime girmesi için kendisinden bir şeyler istiyor.

'TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ'

Muhittin Böcek de bunu veriyor. Bu hususun ben dikkate alınmasını istiyorum. Benim verebilecek hesabım yok. Bu konuda da zaten bugün manevi tazminat davası açacağız. Benim size söyleyeceklerim bunlar.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün CHP Genel Merkezi’nde “Turpun küçüğü” başlığıyla düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, Gürlek’in elinde bulunan 12 taşınmazın değerinin 325 milyon lira, daha önce sattığını ifade ettiği 4 taşınmazın değerinin ise 126 milyon lira olduğunu öne sürdü.

Toplamda 452 milyon liralık bir servetten söz eden Özel, bu miktarın bir kamu görevlisinin maaşıyla açıklanamayacağını savundu. Özel ayrıca, söz konusu servetin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı maaşı üzerinden hesaplandığında yaklaşık 190 yıllık gelire denk geldiğini ifade etti.