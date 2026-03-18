Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen’de forma giyen milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, A Milli Takım’ın eleme maçlarını geçerek Dünya Kupası’na katılacağına inandığını söyledi.
Türk yıldız, A Milli Futbol Takımı için Montella'ya mesaj gönderdi
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolunda kritik Romanya maçına çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Vincenzo Montella'ya kadro tercihleri konusunda yıldız bir isimden dikkat çeken çağrı geldi.
Bonservisi Ajax’ta bulunan ve Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen’de kiralık olarak oynayan Kaplan, EURO 2024 sürecinden Dünya Kupası hedeflerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
“MİLLİ TAKIMIN BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) milli takım kadrosunda bulunmanın kendisine özel duygular hissettirdiğine değinen Ahmetcan, "Türkiye’de doğmuş ve futbol oynayan herkesin bence hayali her zaman milli takımda forma giymektir. Ben de oranın bir parçası olduğum için çok mutluydum. İnanılmaz duygular hissettim çok mutlu ve çok heyecanlıydım" ifadelerini kullandı.
"MERT GÜNOK’UN KURTARIŞI"
23 yaşındaki savunmacı, EURO 2024’te son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen milli takımda kaleci Mert Günok'un son saniyelerdeki kurtarışını kendisi için turnuvanın unutulmaz anı olarak nitelendirdi.
BİRLİK VURGUSU
EURO 2024 sürecinde kamp ve takım içindeki atmosferi de değerlendiren Ahmetcan Kaplan, birlik ve beraberliğin üst seviyede olduğunu söyledi.
Ay-yıldızlı futbolcu, “Atmosfer çok iyiydi Birlik ve beraberlik üst düzeydeydi İletişim hem futbolcular arasında hem de hoca ile oyuncular arasında çok sıcaktı Hocanın oyuncularla iletişimi çok güzel Bize önemli katkı sağlıyor Alt yaş kategorilerindeki futbolculara da her zaman A takım için bir aday olduklarını hissettiriyor” ifadelerini kullandı.
ALTIN JENERASYON
A Milli Takım’ın mevcut kadrosu için yapılan ‘Altın Jenerasyon’ yorumlarına katıldığını dile getiren Ahmetcan, kırmızı-beyazlıların Dünya Kupası şansı hakkında ise, “Direkt katılacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok fazla kaliteli ayaklara sahip oyuncularımız var.” dedi.
MONTELLA'YA ÇAĞRIDA BULUNDU
Ahmetcan Kaplan, Dünya Kupası hayalinden de söz ederek, olası bir katılım durumunda kadroda yer alabilmek için çok çalıştığını belirtti.
Ahmetcan, “Her futbolcunun boy göstermek isteyeceği bir yer. Belki 5-10 dakika forma giymek bile kariyerimize büyük dokunuşlar yapabilir. Öncelikle çok çalışıyorum. Her maç oynamaya, kendimi hazır hissetmeye gayret gösteriyorum Eğer böyle devam edersem de kadroda yer alacağımı düşünüyorum.” diye konuştu.
KİRALIK OLARAK PARLADI
Ahmetcan Kaplan, bu sezon Nijmegen formasıyla şu ana kadar 27 maça çıktı ve 2 gol atmayı başardı.
Genç savunmacı kiralık olarak forma giydiği takımda istikrarıyla ön plana çıktı. Ahmetcan'ın 26 Mart'ta oynanacak Romanya maçı kadrosuna alınıp alınmayacağı ise merak konusu.