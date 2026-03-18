ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi sonrası piyasalarda deprem etkisi yaratmıştı. Petrol tarafında sert yükselişler görülürken, güvenli liman olarak belirtilen altın tarafında satışlar yaşanmıştı. Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sonrası kritik bir güne geldik.
Piyasalar güne depremle başladı: Kapalıçarşı altın fiyatları alev alıyor… Savaş gerilimi ve FED kıskacı
ABD-İran gerilimiyle sarsılan piyasalarda nefesler tutuldu; gözler bugün açıklanacak kritik FED faiz kararına çevrildi. Petrol ve döviz kurlarında dalgalı seyir sürerken, güvenli liman ons altının 5 bin doların altına inmesi yatırımcıyı şaşırttı. İşte karar öncesi Kapalıçarşı'da altın fiyatları...Süleyman Çay
ABD tarafında FED, faiz kararını açıklayacak. FED’in faiz noktasında faiz indirimi yapması beklenmezken, piyasa sabit tutma noktasında. Ancak en önemlisi ise gelecek toplantıya dair FED’in vereceği mesaj olacak. Şahin bir tutumlu mesajın gelmesi bekleniyor.
Faiz indirimi değil de artırım mesajı verilirse piyasalarda geri çekilmeler bekleniyor. Bu hafta genelinde piyasalarda dengeli bir seyir izlendi. Sabit tutma kararı gelirse bu dalgalı ve temkinli seyrin devam etmesi bekleniyor.
Faiz kararı öncesi piyasaların nabzı ise merak ediliyor. Faiz kararı öncesi 100 dolar bandında seyreden Brent petrol, güne yüzde 2 düşüş ile başlayarak 98,72 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Dolar ve Euro tarafı ise güne pozitif başladı. Dolar 44,23 TL ve Euro 51,28 seviyesinde bir izlenimi bulunuyor. Bitcoin tarafı ise güne negatif başladığı görüldü. Bitcoin de 74 bin 440 dolar seviyesinde.
Güvenli liman olarak görülen ons altın ise geçtiğimiz aylarda 5 bin 500 dolarları gördükten sonra sert bir satış yediği görüldü. Öyle ki ons altın faiz kararı öncesi 5 bin doların altına indi. Ons altın 4 bin 992 dolardan işlem alıyor. 82 dolar seviyesinde olan ons gümüş ise 78,77 dolar seviyesine kadar indi.
Altın tarafındaki geri çekilme Kapalıçarşı’ya nasıl yansıdı. İşte Kapalıçarşı’da son durum;
Gram altın
Alış: 7 bin 152 TL
Satış: 7 bin 285 TL
Çeyrek altın
Alış: 11 bin 718 TL
Satış: 11 bin 897 TL
Yarım altın
Alış: 23 bin 536 TL
Satış: 23 bin 789 TL
Tam altın
Alış: 46 bin 727 TL
Satış: 47 bin 360 TL
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.