1 Nisan ayı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gözü elektrik ve doğal gaz fiyatlarına çevrildi. Alparslan Bayraktar’ın “1 Nisan’da değerlendirme yapılacak” açıklaması, elektrik ve doğalgaza zam ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye’de artan enflasyon ve hayat pahalılığı her geçen gün daha fazla vatandaşı etkilerken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarının 1 Nisan’da yeniden değerlendirileceğini açıklamıştı.

'EN AZ YÜZDE 20-22 ORANINDA ZAM KONUŞULUYOR'

Bu ifade, özellikle dar gelirli vatandaşlar arasında “zam mı geliyor?” sorusunu gündeme getirdi. Zam soruları gündeme gelirken, gazeteci Olcay Aydilek, elektrik ve doğal gaz için zam rakamlarını verdi.

Aydilek, “1 Nisan’dan geçerli elektrik ve doğal gaz tarifeleri ne olacak? Sektörde, elektriğe ve doğal gaza en az yüzde 20-22 oranında zam konuşuluyor. Halen, elektrikte 3 bin 400 TL/MWh olan piyasa takas fiyatının (PTF) da 3700 ile 4 bin TL aralığına çıkabileceği ifade ediliyor” ifadelerini kullandı.