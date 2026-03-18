Real Madrid’in genç milli futbolcusu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City’yi eledikleri için büyük mutluluk yaşadıklarını açıkladı.
Arda Güler attığı muhteşem golü anlattı
Arda Güler, Real Madrid ile Manchester City’yi eleyerek çeyrek finale yükseldi. Genç milli futbolcu, Elche’ye attığı uzun mesafeli gol ve 2026 Dünya Kupası hedeflerini duyurdu.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Etihad Stadı’nda oynanan ve 2-1 kazanılan maçın ardından konuşan Arda Güler, “Çok mutluyuz, sahamızda ve deplasmanda kazandık. Umarım kupayı kaldırırız.” dedi.
Milli futbolcu, LaLiga’da Elche karşısında 4-1 kazandıkları maçta 89. dakikada 68 metreden attığı gol için, “Uzun zamandır deniyordum, böyle bir gol attığım için çok sevinçliyim.” ifadelerini kullandı.
21 yaşındaki oyuncu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off ilk maçında Romanya’yı yenmek istediklerini belirterek, “2026 Dünya Kupası’na gitmek en büyük hayalimiz.” yorumunu yaptı.
Arda Güler, çeyrek finalde muhtemel Bayern Münih eşleşmesiyle ilgili ise, “Kazanmak istiyoruz.” yanıtını verdi.
Real Madrid, çeyrek finalde Bayern Münih-Atalanta galibiyle karşılaşacak.
Alman ekibi ilk maçı 6-1 kazanmıştı.