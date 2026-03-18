Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yargılamasında kritik gelişmeler var. YENİÇAĞ Genel Yayın yönetmeni Berna Can, 'Yaparsa AK Parti yapar bakanları geliyor' başlıklı yazısında Tanju Özcan için Ankara'da birçok bürokratın seferberlik başlattığını ve Özcan'ın tutuksuz yargılanabileceğini söyledi.

Hakkında BOLSEV Vakfı'na tehditle bağış topladığı iddiasıyla 'rüşvet' soruşturması başlatılan ve tutuklu yargılanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tahliye yolu gözüktü. Özcan için Ankara'da aralarında eski MHP'li isimlerin de olduğu birçok bürokrat devreye girdi. Bu gelişmeler doğrultusunda Tanju Özcan, yakın zamanda cezaevinden çıkabilir.

YENİÇAĞ Genel Yayın Yönetmeni Berna Can, durumu şöyle aktardı:

TANJU ÖZCAN TUTUKSUZ MU YARGILANACAK?

Bunu da buraya son vuruş olarak ekleyeyim… Tanju Özcan için Ankara’da devreye girmeyen kalmamış. Milliyetçi camianın gözbebeği Özcan için duyumum o ki MHP’li eski isimlerinde de ricacı olduğu yönünde. Az sayıda belediye başkanı tutuksuz yargılanması devam ederken Tanju Özcan yakında ilk tutuksuz yargılanan belediye başkanı olursa şaşırmayın. Tanju’yu diğerlerinden ayıran ise İBB Davası ve iddialarına konu olmayışı…

NE OLMUŞTU?

Özcan, 28 Şubat sabah saatlerinde, belediye yönetiminin yerel zincir marketlerini belediyeye bağlı şirketle reklam sözleşmesi yapmaya zorladığı, aksi halde denetim ve yaptırım tehdidinde bulunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Özcan'ın tutuklanmasının ardından ismi geçen zincir marketler, A101, BİM ve ŞOK; peş peşe açıklamalar yapmış ve Özcan hakkında bir şikayetleri olmadığını duyurmuştu.