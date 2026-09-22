Yurt genelinde hava parçalı bulutlu. Güney ve Güneydoğu’da sıcaklık 31-34 dereceye çıkıyor. Karadeniz’in doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
14 ilde sarı kod alarm: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış: Meteoroloji gün gün açıkladı
Meteoroloji ülke genelinde hava durumu haritasını güncelledi. Ülkenin bir kısmı güneşli olurken bir kısmında yağmur yağacak. 47 ilde gök gürültülü yağmur bekleniyor. 14 ilde sarı kod. İşte il il hava durumu.Mehmet Köpüklü
Türkiye, aynı gün içinde iki farklı mevsimi birden yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü haritasına göre kuzey ve kuzeybatı kesimler serin ve bulutlu seyrederken Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da yaz sıcaklığı sürüyor. Ülkenin bir ucunda 19-22 derece ölçülürken diğer ucunda termometreler 33-34 dereceyi görüyor.
Marmara Bölgesi’nde gökyüzü kapalı ve bulutlu
İstanbul ve çevresinde hava 20-22 derece. Çanakkale kesiminde değerler 19 dereceye kadar düşüyor. Kuzey rüzgârının etkisiyle hissedilen sıcaklık, ölçülen değerin biraz altında kalabiliyor. İnce mont veya hırka, özellikle akşam saatlerinde ihtiyaç haline geliyor.
Kuzey Ege kıyılarında tablo ılıman
Sıcaklık 25 derece civarında. Midilli açıklarından İç Ege’ye doğru gidildikçe bulutluluk artıyor, ancak yağış işareti sınırlı.
yağış işareti sınırlı.
Güney Ege ve Batı Akdeniz’de güneş aralıkları
İzmir-Aydın-Muğla hattında hava daha açık. Ege kıyılarında 25-29 derece, Güney Ege ile Batı Akdeniz’de 28-29 derece bekleniyor. Antalya çevresinde güneşli aralıklar var. Deniz kenarında öğle saatleri hâlâ yazlık giyime uygun. İç kesimlere çıkıldıkça serinlik artıyor.
İç Anadolu’da dengeli bulutlu
İç Anadolu’da hava genellikle parçalı bulutlu. Ankara, Konya, Kayseri ve çevre illerde sıcaklık 26 derece dolayında. Sabah saatleri serin, öğleden sonra ılıman geçiyor. Rüzgârın kuvvetlendiği anlarda toz kalkabilir. Yağış ihtimali haritada zayıf görünüyor.
Karadeniz’de yağış
Batı ve Orta Karadeniz’de sıcaklık 20-23 derece. Samsun ve doğuya doğru inildikçe yerel sağanak ile gök gürültülü yağış öne çıkıyor. Rize-Artvin kesiminde hava 21 derece. Karadeniz’in dağlık yapısı, nemli havanın kıyıya çarpmasıyla kısa süreli fakat şiddetli yağışlara yol açabiliyor.
Yağışın etkili olduğu ilçelerde yolun kayganlaşması, görüş mesafesinin düşmesi ve dere yataklarında ani su artışı mümkün. Sürücülerin far, lastik ve takip mesafesine dikkat etmesi, vatandaşların açık alanda elektrik hatlarından ve yüksek ağaçlardan uzak durması gerekiyor.
Doğu Anadolu’nun iç kesimlerinde 21-26 derece görülüyor. Van çevresinde 24-26 derece, Iğdır-Ağrı hattında ise 28 dereceye yükselen değerler var. Yüksek yaylalarda gece ile gündüz arasındaki fark büyüyor. Güneşli saatlerde ılık, gölgede ve akşamüzeri serin bir hava hakim.
Günün en yüksek sıcaklıkları Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da. Gaziantep-Şanlıurfa yöresinde 31 derece, Adana-Mersin-Hatay kuşağında 33-34 derece ölçülüyor.
Güneşli ve sıcak bir görünüm var. Öğle saatlerinde gölgede kalmak, bol su içmek ve özellikle çocuklar ile yaşlıları sıcaktan korumak önem taşıyor.
Bu kuşakta gece sıcaklıkları de nispeten yüksek kalabiliyor. Klima ve vantilatör kullanılan evlerde ani sıcak-soğuk geçişine dikkat edilmeli.