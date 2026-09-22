14 ilde sarı kod alarm: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış: Meteoroloji gün gün açıkladı

Türkiye, aynı gün içinde iki farklı mevsimi birden yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü haritasına göre kuzey ve kuzeybatı kesimler serin ve bulutlu seyrederken Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da yaz sıcaklığı sürüyor. Ülkenin bir ucunda 19-22 derece ölçülürken diğer ucunda termometreler 33-34 dereceyi görüyor.