Kaynak: Haber Merkezi

Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait iki kişilik F-4 Phantom savaş uçağı, gösteri esnasında düştü. Kazadan sonra yangın çıkarken, bölgeden yoğun duman yükseldi.

YUNANİSTAN'DA SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

Yunan medyasında yer alan habere göre uçak aniden irtifa kaybetmeye ve yere çakıldı. Hava gösterisinin kazadan yalnızca birkaç dakika önce başladığı belirtildi. Organizatörler kazanın ardından bölgeyi tahliye etmeye başladı. Atina Uçuş Haftası askıya alındı. Mürettebatın akıbeti ise henüz bilinmiyor.

Atina Uçuş Haftası'nın Yunan ve yabancı askeri uçakların katılımıyla 5 ve 6 Eylül tarihlerinde iki gün boyunca Tanagra Hava Üssünde düzenlenmesi planlanıyordu.