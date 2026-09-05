Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Eylül Cumartesi)

Hafta içerisinde ABD ve İran arasındaki gerilimin yeniden ateşlenmesi ve FED tarafının da faiz kararında ikiye bölünmesi de altın tarafında yükselişlere neden oldu. Öyle ki bazı FED üyeleri ve Trump yönetimi de faiz indirimi konusunda Warsh’ı zorluyor. ABD Başkan Donald Trump, FED’e seslenerek, “"Faiz oranlarını düşürün yoksa açık verdiğimiz ülkelerle ticareti durdururum" dedi.