ABD Merkez Bankası (FED) 16 Eylül’de faiz kararını açıklayacak. Ancak bu sürçe içerisinde FED Başkanı Kevin Warsh, katıldığı bir toplantıda faiz artırımına dair sinyaller vermiş hemen ardından altın tarafında yüzde 4’ü aşan sert düşüşler gözlemlendi.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Eylül Cumartesi)
ABD Merkez Bankası'nın (FED) 16 Eylül'de açıklayacağı kritik faiz kararı öncesi küresel piyasalarda tansiyon zirveye çıktı. Altın fiyatlarında adeta fırtına koptu. Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum ne?Süleyman Çay
Hafta içerisinde ABD ve İran arasındaki gerilimin yeniden ateşlenmesi ve FED tarafının da faiz kararında ikiye bölünmesi de altın tarafında yükselişlere neden oldu. Öyle ki bazı FED üyeleri ve Trump yönetimi de faiz indirimi konusunda Warsh’ı zorluyor. ABD Başkan Donald Trump, FED’e seslenerek, “"Faiz oranlarını düşürün yoksa açık verdiğimiz ülkelerle ticareti durdururum" dedi.
Öte yandan ABD tarafında tarım dışı istihdam verisi beklenenin çok üstünde gelmesi altın cephesini baskıladı.
Piyasalarda yaşanan gelişmeler altın cephesinde sert oynaklıklara neden oldu. Peki piyasalar haftayı nasıl kapattı? İşte piyasalardaki son durum…
Ons altın bu haftanın ilk günlerinde yüzde 3,93’ü aşan değer kaybı ile 4 bin 288 dolar seviyelerine kadar geriledi. Ardından yüzde 4,94 yükseliş ile 4 bin 511 dolara kadar geldi.
Ardından iki gündür 4 bin 400 bandında seyreden ons altın dün ABD tarafında tarım dışı istihdam verilerinin beklenenin çok üstünde gelmesinin ardından sert düşüş sergiledi.
Yüzde 2,88’lik düşüşün ardından 4 bin 360 dolarlara kadar geldi. Ancak kapanışta biraz toparlansa da 4 bin 429 dolar seviyesinde kapanış yaptı. Haftalık kayıp altında 2,88 oldu.
Serbest piyasada Gram altın TL tarafı da haftayı büyük oynaklıklar ile geçirdi. Dünkü tarım endeksi ile sert düşüş yaşayan gram altının haftalık kaybı 0,18 bandında oldu. Haftayı ise gram altın 6 bin 897 TL seviyesinde kapattı.
Kapalıçarşı’da son durum ise merak konusu oluyor. Kapalıçarşı bugün açık, ama piyasalar kapalı. Peki altın fiyatları kapanış fiyatı ne kadar? İşte o rakamlar;
1. Gram Altın (04/09/26)
Alış Fiyatı: 6.796,95 TL
Satış Fiyatı: 6.888,68 TL
Gün İçi En Düşük: 6.792,72 TL
Gün İçi En Yüksek: 6.985,39 TL
Kapanış Fiyatı: 6.888,68 TL
2. Çeyrek Altın (04/09/26)
Alış Fiyatı: 11.087,00 TL
Satış Fiyatı: 11.246,00 TL
Gün İçi En Düşük: 11.089,00 TL
Gün İçi En Yüksek: 11.403,00 TL
Kapanış Fiyatı: 11.246,00 TL
3. Yarım Altın (04/09/26)
Alış Fiyatı: 22.201,00 TL
Satış Fiyatı: 22.464,00 TL
Gün İçi En Düşük: 22.151,00 TL
Gün İçi En Yüksek: 22.779,00 TL
Kapanış Fiyatı: 22.464,00 TL
4. Tam Altın (04/09/26)
Alış Fiyatı: 44.197,00 TL
Satış Fiyatı: 44.776,00 TL
Gün İçi En Düşük: 44.152,00 TL
Gün İçi En Yüksek: 45.404,00 TL
Kapanış Fiyatı: 44.776,00 TL
5. Gremse Altın (04/09/26)
Alış Fiyatı: 109.981,00 TL
Satış Fiyatı: 111.561,00 TL
Gün İçi En Düşük: 110.008,00 TL
Gün İçi En Yüksek: 113.127,00 TL
Kapanış Fiyatı: 111.561,00 TL
6. Has Altın (04/09/26)
Alış Fiyatı: 6.831,11 TL
Satış Fiyatı: 6.874,93 TL
Gün İçi En Düşük: 6.778,46 TL
Gün İçi En Yüksek: 6.971,45 TL
Kapanış Fiyatı: 6.874,93 TL