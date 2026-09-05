ABD'den şirketlere uyarı: Türkiye merkezli bankaya yaptırım uygulamışlardı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran ile finansal ilişkilerini sürdüren Türkiye merkezli bir bankaya yaptırım uygulandığını duyurdu. İran bağlantılı kurumlara karşı baskının artacağını belirten Bessent, bu kararların ilgili bankalar için faaliyetlerin sonu anlamına geldiğini vurguladı.