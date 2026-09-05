Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Hatay’ın kıyıları, Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji, 5 Eylül hava durumu raporunu açıkladı. Yurt genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olurken, öğle saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz hattında gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.Cansu İşcan
HAVA SICAKLIĞI
Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimelerinde günay yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
06:00 - 12:00
Ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakimken, yalnızca Doğu Karadeniz'de Rize, Artvin ve Gümüşhane çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülecektir; Güneydoğu Anadolu'da ise tam güneşli bir hava etkisini sürdürecektir.
12:00 - 18:00
Yağışlı havanın etki alanı genişleyerek Akdeniz'de Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin ve Adana çevreleri ile Karadeniz'in doğusunda Samsun'dan Ardahan'a kadar olan hatta gök gürültülü sağanak yağışlara neden olacaktır.
18:00 - 00:00
Yağışlar büyük ölçüde etkisini kaybederek ülkenin tamamına yakınında parçalı bulutlu bir havaya dönüşecek, yalnızca Hatay civarında yerel gök gürültülü sağanak geçişleri devam edecektir.
00:00 - 06:00
Türkiye genelinde sakin ve parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, gök gürültülü sağanak yağışlar sadece Hatay çevrelerinde etkisini sürdürecektir.
5 Eylül Cumartesi bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK °C, 32°C
Parçalı çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç ve yüksek kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyıları ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KAYSERİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, sabah saatlerinde güneyi yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde geneli güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.