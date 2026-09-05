Yeniçağ Gazetesi
05 Eylül 2026 Cumartesi
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji, 5 Eylül hava durumu raporunu açıkladı. Yurt genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olurken, öğle saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz hattında gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Cansu İşcan Cansu İşcan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Hatay’ın kıyıları, Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

1 26
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

2 26
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 3

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimelerinde günay yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3 26
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 4

06:00 - 12:00

Ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakimken, yalnızca Doğu Karadeniz'de Rize, Artvin ve Gümüşhane çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülecektir; Güneydoğu Anadolu'da ise tam güneşli bir hava etkisini sürdürecektir.

4 26
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 5

12:00 - 18:00

Yağışlı havanın etki alanı genişleyerek Akdeniz'de Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin ve Adana çevreleri ile Karadeniz'in doğusunda Samsun'dan Ardahan'a kadar olan hatta gök gürültülü sağanak yağışlara neden olacaktır.

5 26
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 6

18:00 - 00:00

Yağışlar büyük ölçüde etkisini kaybederek ülkenin tamamına yakınında parçalı bulutlu bir havaya dönüşecek, yalnızca Hatay civarında yerel gök gürültülü sağanak geçişleri devam edecektir.

6 26
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 7

00:00 - 06:00

Türkiye genelinde sakin ve parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, gök gürültülü sağanak yağışlar sadece Hatay çevrelerinde etkisini sürdürecektir.

7 26
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 8

5 Eylül Cumartesi bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

8 26
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 9

MARMARA

Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı çok bulutlu

9 26
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 10

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

10 26
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 11

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 32°C
Parçalı çok bulutlu

11 26
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 12

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç ve yüksek kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyıları ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

12 26
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 13

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 26
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 14

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KAYSERİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

14 26
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 15

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

15 26
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 16

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

16 26
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 17

AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17 26
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 18

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

18 26
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 19

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

19 26
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 20

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

20 26
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 21

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

21 26
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 22

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

22 26
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 23

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

23 26
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 24

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, sabah saatlerinde güneyi yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.

24 26
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 25

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde geneli güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

25 26
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 26

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

26 26
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro