Kaynak: İHA

Çalılıkta bulunan arıların yoğunlaştığı dalları dikkatlice hareket ettiren arıcı, arıların önemli bölümünü kovanın kapağına yönlendirdi. Dışarıda kalan arılar da kısa süre içinde kovana girdi.

Uzmanlar, oğul döneminde arıların bu şekilde toplu halde bir araya gelmesinin doğal bir davranış olduğunu belirterek, böyle durumlarda uzman kişilerce müdahale edilmesinin önemini vurguladı.

GRUP HAREKET EDEREK KOVANIN İÇİNE ÇEKİLDİ

Arıların kovana alınma sürecini izleyen vatandaşlar, "Oğul veren binlerce arının bir anda çalılığı kapladığını görünce arıcı müdahale etti. Arıcı kısa sürede gelerek çalılığın dallarını hızlıca salladı ve ana grupları kovan kapağına aktardı. Birkaç dakika içinde dışarıda kalan tüm arılar da grubun peşinden kovanın içine girmeye başladı." dedi.

Arıcının müdahale sırasında sergilediği sakin ve seri hareketlerle herhangi bir sokma vakasının yaşanmadığını aktaran görgü tanıkları, "Sokma ve saldırı riski oluşmadan arılar tek bir kovan içinde toplandı. Arıcı, arı grubunu güvenli şekilde alarak kendi arılığına götürdü." ifadesini kullandı.