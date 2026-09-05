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Alman komedyen Mario Adrion'un gösterisi sırasında salonda yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Adrion, sahnede Türk seyircilere Türkiye'nin milli marşının ne olduğunu sordu. Ancak aldığı yanıt beklediğinden çok farklıydı.

Komedyen, farklı ülkelerde benzer bir soru yönelttiğinde izleyicilerin genellikle kısa bir melodi, tek kıta veya nakarat söylediğini anlattı. Türk seyircilerin tepkisi ise salonun tamamını bir anda aynı noktada buluşturdu.

Adrion'un sorusunun ardından salondaki Türk izleyiciler ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı hep birlikte okumaya başladı.

Kısa bir bölüm yerine marşın tamamının büyük bir ciddiyet ve coşkuyla okunması, Alman komedyeni şaşkına çevirdi. Adrion, bir süre sahnede ne yapacağını bilemezken yaşananları şaşkınlıkla izledi.

“BU İNANILMAZDI”

Yaşadığı şaşkınlığı sahneden dile getiren Mario Adrion, Türk seyircilerin marşa gösterdiği yoğun katılıma dikkat çekti.

Adrion, “İnsanlara marşlarını söylemelerini istediğimde genellikle bir kıta söylerler. Siz ayağa kalktınız ve bir türlü durmadınız, bu inanılmazdı” ifadeleriyle yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

TÜRK SEYİRCİLERİN ENERJİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

İstiklal Marşı'nın ardından gösterisine devam eden Alman komedyen, salondaki güçlü atmosfere esprileriyle eşlik etti. Adrion, Türk seyircilerin milli değerlerine olan bağlılığından ve enerjisinden etkilendiğini ifade etti.

Sahnede yaşanan bu anlar, milli duygular söz konusu olduğunda kısa sürede tek yürek olabilen Türk seyircilerin ortaya koyduğu coşkuyu bir kez daha gözler önüne serdi.