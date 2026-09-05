Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi için 'Alametler belirdi'

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi için 'Alametler belirdi'

İzmir'de "Pandora'nın kutusu" açılıyor. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi için kamuoyu yoklamaları yapılırken, konuşulanları reddeden Tugay hakkında iktidara yakın medyadan dikkat çeken bir iddia geldi.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi için 'Alametler belirdi' - Resim: 1

İktidara yakın Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, daha önce 'ihtimal vermediği' Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi konusunda fikir değiştirdi.

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Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi için 'Alametler belirdi' - Resim: 2

Son olarak Cemil Tugay'ın, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan'ı bir sergi açılışında kapıda karşılamasıyla gündeme gelen Tugay'ın, parti geçişi için "kamuoyu yoklaması" yaptığı söyleniyor.

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Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi için 'Alametler belirdi' - Resim: 3

Ahmet Hakan, daha önce ihtimal vermediği bu transfer hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi için 'Alametler belirdi' - Resim: 4

Ahmet Hakan'ın "Alametler belirdi" dediği Tugay'ın AK Parti'ye geçişi hakkında kullandığı ifadeler şöyle:

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Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi için 'Alametler belirdi' - Resim: 5

"İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceğine hiç ihtimal vermiyordum.

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Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi için 'Alametler belirdi' - Resim: 6

Ancak son günlerde böyle bir ihtimalin olduğuna dair sayısız dedikodu işitmeye başladım.

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Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi için 'Alametler belirdi' - Resim: 7

Bunun üzerine bir de AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’la verdiği samimi fotoğraf karesi geldi önüme.

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Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi için 'Alametler belirdi' - Resim: 8

Artık “hiç ihtimal vermiyorum” demiyorum, diyemiyorum.

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Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi için 'Alametler belirdi' - Resim: 9

Hatta “bazı alametler belirdi” bile diyebiliyorum."

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