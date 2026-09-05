Erdoğan'ın seçilme planına Bahçeli'den veto

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha aday olabilmesi ve yüzde 50+1’e ulaşamama ihtimali üzerinden yeni formüllerin değerlendirildiği konuşulurken, MHP’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tartışmaya açılmasına sıcak bakmadığı belirtiliyor.