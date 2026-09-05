Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Jeep Avenger’ın yeni yüzü Türkiye’de: İşte fiyat listesi...

Jeep Avenger’ın yeni yüzü Türkiye’de: İşte fiyat listesi...

Jeep’in kompakt SUV modeli Avenger, yenilenen tasarımı ve farklı güç aktarma seçenekleriyle Türkiye’de satışa çıktı. Yeni Avenger; tamamen elektrikli, e-Hybrid ve 4xe dört tekerlekten çekişli olmak üzere üç farklı versiyonla tüketicilerin karşısına çıkıyor. İşte özellikleri ve fiyatı...

Kaynak: Haber Merkezi
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Jeep Avenger’ın yeni yüzü Türkiye’de: İşte fiyat listesi... - Resim: 1

Yeni Jeep Avenger’da tasarım ve teknoloji tarafında da çeşitli güncellemeler yapıldı.

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Jeep Avenger’ın yeni yüzü Türkiye’de: İşte fiyat listesi... - Resim: 2

Modelde LED aydınlatmalı 7’li ön ızgara ve Matrix LED farlar standart olarak sunulurken, kabinde 10,25 inç multimedya ekranı ile 10,25 inç dijital gösterge paneli yer alıyor.

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Jeep Avenger’ın yeni yüzü Türkiye’de: İşte fiyat listesi... - Resim: 3

Tamamen elektrikli versiyon, 100 kW DC hızlı şarj desteğiyle geliyor. e-Hybrid versiyon 110 beygir güç üretirken, dört tekerlekten çekişli 4xe versiyonunda ise 145 beygirlik güç sunuluyor.

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Jeep Avenger’ın yeni yüzü Türkiye’de: İşte fiyat listesi... - Resim: 4

Jeep, yeni Avenger’ın Türkiye lansmanına özel fiyatlarını da açıkladı.

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Jeep Avenger’ın yeni yüzü Türkiye’de: İşte fiyat listesi... - Resim: 5

Buna göre modelin başlangıç fiyatları versiyonlara göre şöyle:

Avenger Elektrikli Summit: 2 milyon 305 bin TL
Avenger e-Hybrid Summit: 2 milyon 339 bin 550 TL
Avenger 4xe Overland: 2 milyon 880 bin TL

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Jeep Avenger’ın yeni yüzü Türkiye’de: İşte fiyat listesi... - Resim: 6

Böylece yeni Avenger, Türkiye’de hem elektrikli hem hibrit hem de dört tekerlekten çekişli seçenekleriyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap etmeyi hedefliyor.

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