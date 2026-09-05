Yeni Jeep Avenger’da tasarım ve teknoloji tarafında da çeşitli güncellemeler yapıldı.
Jeep Avenger’ın yeni yüzü Türkiye’de: İşte fiyat listesi...
Jeep’in kompakt SUV modeli Avenger, yenilenen tasarımı ve farklı güç aktarma seçenekleriyle Türkiye’de satışa çıktı. Yeni Avenger; tamamen elektrikli, e-Hybrid ve 4xe dört tekerlekten çekişli olmak üzere üç farklı versiyonla tüketicilerin karşısına çıkıyor. İşte özellikleri ve fiyatı...Kaynak: Haber Merkezi
Modelde LED aydınlatmalı 7’li ön ızgara ve Matrix LED farlar standart olarak sunulurken, kabinde 10,25 inç multimedya ekranı ile 10,25 inç dijital gösterge paneli yer alıyor.
Tamamen elektrikli versiyon, 100 kW DC hızlı şarj desteğiyle geliyor. e-Hybrid versiyon 110 beygir güç üretirken, dört tekerlekten çekişli 4xe versiyonunda ise 145 beygirlik güç sunuluyor.
Jeep, yeni Avenger’ın Türkiye lansmanına özel fiyatlarını da açıkladı.
Buna göre modelin başlangıç fiyatları versiyonlara göre şöyle:
Avenger Elektrikli Summit: 2 milyon 305 bin TL
Avenger e-Hybrid Summit: 2 milyon 339 bin 550 TL
Avenger 4xe Overland: 2 milyon 880 bin TL
Böylece yeni Avenger, Türkiye’de hem elektrikli hem hibrit hem de dört tekerlekten çekişli seçenekleriyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap etmeyi hedefliyor.