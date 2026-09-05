Kaynak: İHA

Şahin Biba'nın başkanlığında yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 17 ilçede mevcut şebekeleri güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler ağustos ayında 49 kilometre içme suyu, 19 kilometre kanalizasyon ve 4,1 kilometre yağmur suyu hattı imalatı yaptı. BUSKİ ekipleri, eylül ayında da altyapı yatırımlarına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesi ile BUSKİ Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilen saha incelemelerinin ardından belirlenen bölgeler için kapsamlı planlar hazırlanıyor. Bu doğrultuda BUSKİ ekipleri, Nilüfer'in gelişen yerleşimlerinden 30 Ağustos Zafer Mahallesi'ndeki Kayapa TOKİ'de yağmur suyu şebekesine 600 metrelik yeni bir hat ekliyor.

ALTYAPI YENİDEN DÜZENLENİYOR

Kayapa TOKİ bölgesinde daha önce ayrı bir yağmur suyu şebekesi bulunmadığından, yağış sırasında biriken sular kanalizasyon hattına yönlendiriliyordu. Özellikle kuvvetli yağışlarda şebekedeki yükün yükselmesi, düşük kotlu alanlarda çeşitli sorunlara yol açıyordu. Bu problemlerin önüne geçmek amacıyla altyapı sistemi yeniden planlanıyor. BUSKİ ekipleri, 60, 50 ve 40 santimetre çapındaki borularla toplam 600 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı oluşturuyor.

SU BASKINI RİSKİ AZALACAK

Projenin tamamlanmasıyla yağmur suları kanalizasyon şebekesinden ayrılarak yeni hat aracılığıyla kontrollü ve güvenli biçimde uzaklaştırılacak. Böylece Kayapa TOKİ bölgesinde sağanaklar sırasında yaşanabilecek geri tepmelerin yanı sıra su baskını ve taşkın ihtimalinin de önemli ölçüde düşürülmesi amaçlanıyor. 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, yeni hattın bölgede uzun süredir yaşanan sorunların kalıcı biçimde çözümüne katkı sağlayacağını belirterek Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ile BUSKİ personeline teşekkür etti.