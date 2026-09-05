Kastamonu’nun Abana ilçesinde balıkçı teknesiyle birlikte ilerleyen yunuslar, görenlere keyifli anlar yaşattı.
Teknenin yanında yüzerek bir süre balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar, zaman zaman teknenin önüne geçerek adeta yarıştı.
Denizdeki hareketli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yunusların tekneyle birlikte ilerlediği ve su yüzeyinde sergiledikleri hareketler dikkat çekti.
Abana açıklarında kaydedilen renkli görüntüler, bölgedeki deniz yaşamının güzelliğini bir kez daha ortaya koydu.