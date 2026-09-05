Kaynak: İHA

Normal şartlarda dik yamaçlar ve kayalık alanlardaki çevikliğiyle bilinen yaban keçisi, Artvin'de kayda geçen olayda ağacın dalları arasında objektiflere yansıdı. Ağaç tepesinde bir süre vakit geçiren hayvan, daha sonra güvenli bir şekilde aşağı inerek kayalık araziye doğru uzaklaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü söz konusu görüntüleri sosyal medya hesaplarından "Doğasında var! Yaban keçileri için sınırları biz belirlemiyoruz. Kayalıklar, sarp yamaçlar, hatta ağaçlar Doğanın her köşesi onların yaşam alanı" notuyla paylaştı. Yaban hayatının renkli anlarını gözler önüne seren bu olay, kısa sürede büyük ilgi gördü.