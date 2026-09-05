A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselerek bir kez daha tarih yazdı.
Filenin Sultanları tarih yazdı, Avrupa'da Türk fırtınası: Finaldeyiz
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.Faruk Can Ünlüyurt
İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan yarı final mücadelesinde son Avrupa şampiyonu Sırbistan ile karşılaşan Filenin Sultanları, etkileyici performansıyla rakibini 3-0 mağlup etti.
Turnuva boyunca başarılı bir grafik çizen milliler, yarı finalde de üstün oyununu sürdürerek Sırbistan'a set şansı tanımadı ve Avrupa şampiyonluğu yolunda son adıma ulaştı.
ZORLU RAKİBİ SET VERMEDEN GEÇTİ
İstanbul'da oynadığı grup maçlarında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.
Rakip Sırbistan ise B Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlamış, son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-1, çeyrek finalde de Yunanistan'ı 3-0 yenerek son dört takım arasına kalmıştı. Turnuvanın en güçlü favorileri arasında gösterilen Sırbistan, yarı finale kadar yalnızca iki set kaybetmişti.
Ancak Filenin Sultanları, güçlü rakibine karşı baştan sona üstün bir oyun ortaya koyarak finale yükselen taraf oldu.
SET SONUÇLARI
1. Set: Türkiye 25-20 Sırbistan
2. Set: Türkiye 25-19 Sırbistan
3. Set: Türkiye 25-20 Sırbistan
RAKİP POLONYA-İTALYA MAÇININ GALİBİ OLACAK
A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde Polonya ile İtalya arasında oynanacak yarı final karşılaşmasının galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak.
Diğer yarı final mücadelesi de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Avrupa voleybolunun iki güçlü ekibini karşı karşıya getirecek mücadeleden çıkacak ekip, Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi olacak.
AVRUPA'DA BİR KEZ DAHA ZİRVE HEDEFİ
Turnuva boyunca ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası'nda bir kez daha kupaya uzanmayı hedefliyor. Sırbistan karşısında alınan net galibiyet, millilerin hem hücum hem de savunmadaki üstünlüğünü gözler önüne sererken, final öncesi de önemli bir moral oldu.
Filenin Sultanları, taraftarının da büyük desteğiyle Avrupa Şampiyonası'nda kupayı Türkiye'ye getirmek için son maçına çıkacak.