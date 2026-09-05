Filenin Sultanları tarih yazdı, Avrupa'da Türk fırtınası: Finaldeyiz

AVRUPA'DA BİR KEZ DAHA ZİRVE HEDEFİ



Turnuva boyunca ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası'nda bir kez daha kupaya uzanmayı hedefliyor. Sırbistan karşısında alınan net galibiyet, millilerin hem hücum hem de savunmadaki üstünlüğünü gözler önüne sererken, final öncesi de önemli bir moral oldu.

Filenin Sultanları, taraftarının da büyük desteğiyle Avrupa Şampiyonası'nda kupayı Türkiye'ye getirmek için son maçına çıkacak.